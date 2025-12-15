Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đội bóng Thái Lan bỏ trận đấu trên đất Campuchia

  • Thứ hai, 15/12/2025 11:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

True Bangkok United từ chối sang Campuchia đá giải cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26 (Shopee Cup) vì lo ngại an ninh.

True Bangkok United chấp nhận bị xử thua, phạt hoặc chịu các án kỷ luật.

Sáng 15/12, True Bangkok United gửi thông báo tới Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) về việc không sang Campuchia thi đấu trận gặp Preah Khan Reach Svay Rieng thuộc vòng bảng, dự kiến diễn ra ngày 29/1/2026.

Theo truyền thông Thái Lan, động thái của Bangkok United xuất phát từ những căng thẳng đang leo thang tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Ban lãnh đạo CLB cho rằng bối cảnh hiện tại tiềm ẩn nhiều rủi ro, không đảm bảo an toàn cho cầu thủ và ban huấn luyện cũng như các thành viên trong đoàn, nếu phải di chuyển và thi đấu trên đất Campuchia.

Trong văn bản gửi AFF, True Bangkok United đề nghị ban tổ chức xem xét lại địa điểm thi đấu, đồng thời nhấn mạnh yếu tố an ninh cần được đặt lên hàng đầu. CLB khẳng định đây không phải là quyết định mang tính đối phó hay chiến thuật, mà xuất phát từ trách nhiệm bảo vệ con người và hình ảnh đội bóng.

Một số phương án thay thế được cân nhắc, trong đó có khả năng chuyển trận đấu sang sân trung lập tại các nước khác. Tuy nhiên, phương án vẫn vấp phải không ít trở ngại. Theo quy định, Preah Khan Reach Svay Rieng là đội chủ nhà và phải gánh thêm chi phí tổ chức nếu thi đấu ở địa điểm khác, qua đó khiến quá trình đàm phán trở nên phức tạp.

Đáng chú ý, nguồn tin thân cận với Bangkok United khẳng định lập trường của CLB không thay đổi. Đội bóng Thái Lan tuyên bố sẽ không thi đấu tại Campuchia trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả phải đối mặt với nguy cơ xử thua, bị phạt hoặc chịu các án kỷ luật từ ban tổ chức.

Trước đó, Campuchia liên tiếp rút lui khỏi các sự kiện thể thao tổ chức trên đất Thái Lan. Họ không tham dự giải U19 Futsal Đông Nam Á cũng như hủy toàn bộ 12 môn đăng ký thi đấu tại SEA Games 33.

Bóng đá Campuchia lại rút khỏi giải khu vực

Sáng 11/12, Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) xác nhận rút lui khỏi giải U19 Futsal Đông Nam Á 2025 do căng thẳng đang leo thang ở khu vực biên giới với Thái Lan.

10:32 11/12/2025

Hệ quả khi Campuchia rút lui khỏi SEA Games

Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan (NOCT) cho biết việc đoàn thể thao Campuchia rút toàn bộ khỏi 12 nội dung thi đấu tại SEA Games 33 gây ảnh hưởng trực tiếp đến lịch thi đấu của đại hội.

11:31 10/12/2025

Campuchia rút tất cả môn thi đấu khỏi SEA Games 33

Sáng 10/12, Campuchia quyết định rút lui khỏi toàn bộ 12 môn đăng ký thi đấu, chỉ một ngày sau khi Đoàn thể thao nước này tham dự lễ khai mạc tại sân vận động Rajamangala (Bangkok).

10:01 10/12/2025

Thái Lan

