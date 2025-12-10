Hệ quả khi Campuchia rút lui khỏi SEA Games

Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan (NOCT) cho biết việc đoàn thể thao Campuchia rút toàn bộ khỏi 12 nội dung thi đấu tại SEA Games 33 gây ảnh hưởng trực tiếp đến lịch thi đấu của đại hội.

Việc Campuchia rút lui ảnh hưởng trực tiếp đến lịch thi đấu SEA Games 33. Ảnh: The Nation.

Sáng 10/12, Campuchia quyết định rút lui khỏi toàn bộ 12 môn đăng ký thi đấu, chỉ một ngày sau khi Đoàn thể thao nước này tham dự lễ khai mạc tại sân vận động Rajamangala (Bangkok).

Trả lời phỏng vấn The Nation, ông Chaipak Siriwat, Phó chủ tịch NOCT kiêm Chủ tịch hội đồng SEA Games 33, cho biết việc Campuchia rút toàn bộ VĐV sẽ ảnh hưởng nặng nhất đến một số môn võ, vì có nội dung không đủ số lượng VĐV tham gia.

Một số nội dung thi đấu ở các môn khác cũng sẽ phải điều chỉnh thể thức tổ chức, có khả năng chỉ còn trao duy nhất một huy chương vàng và một huy chương bạc thay vì nhiều bộ huy chương như kế hoạch ban đầu.

Việc thay đổi này nhằm đảm bảo tính hợp lệ và công bằng của các cuộc thi sau sự rút lui đột ngột của đoàn Campuchia.

Hồi cuối tháng 11, Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) đưa ra quyết định rút lui khỏi 9 môn thể thao, trong đó có môn bóng đá nam. Khi đó, Campuchia chỉ còn tham dự 12 môn thi đấu.

Các môn Campuchia xác nhận tham gia gồm bơi, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, ju-jitsu, kick boxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp và teqball.

Sau đợt cắt giảm này, vẫn có 137 thành viên đoàn thể thao Campuchia dự kiến đến Thái Lan dự SEA Games. Trong lễ khai mạc SEA Games 33, có 30 VĐV Campuchia tham dự diễu hành.

Ju-jitsu mang về tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam Cặp đôi Hồng Ngọc - Ngọc Bích giành tấm huy chương đồng đầu tiên tại SEA Games 33 cho Đoàn thể thao Việt Nam ở môn Ju-jitsu, nội dung biểu diễn nữ, sáng 10/12.