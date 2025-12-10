Đằng sau việc Campuchia rút lui khỏi SEA Games 33

Truyền thông Thái Lan tiết lộ chính các quan chức nước chủ nhà cũng bày tỏ sự lo ngại về an toàn của các vận động viên Campuchia tại SEA Games 33.

Campuchia sẽ không còn bất kỳ thành viên nào tham dự SEA Games 33.

Sáng 10/12, Campuchia quyết định rút lui khỏi toàn bộ 12 môn đăng ký thi đấu, chỉ một ngày sau khi Đoàn thể thao nước này tham dự lễ khai mạc tại sân vận động Rajamangala (Bangkok).

Quyết định này gây rúng động thể thao khu vực. Theo truyền thông Thái Lan, đoàn Campuchia gồm 137 vận động viên và quan chức nhận được cảnh báo từ các lãnh đạo cấp cao về việc cân nhắc rút lui do tình hình căng thẳng và leo thang tại khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia.

Trả lời phỏng vấn The Nation, Phó Thủ tướng Thái Lan, Thamanat Prompow, thừa nhận chính phủ nước chủ nhà bày tỏ lo ngại về sự an toàn của các vận động viên Campuchia tại SEA Games.

Do mối lo này, Thủ tướng Thái Lan chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo vệ bổ sung, bao gồm việc điều động lực lượng cảnh sát và quân đội. Hôm 9/12, ông Prompow ra lệnh tăng cường các biện pháp bảo vệ để đảm bảo an toàn cho các vận động viên Campuchia.

Tuy nhiên, đến sáng 10/12, đoàn Campuchia đưa ra quyết định rút lui. Tờ Thairath cho biết chính phủ Thái Lan đang lên các biện pháp an ninh để đảm bảo an toàn của đoàn Campuchia cho hành trình họ trở về nước.

