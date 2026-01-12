Truyền thông Saudi Arabia gọi U23 Việt Nam là chướng ngại sống còn

Truyền thông Saudi Arabia đồng loạt coi cuộc chạm trán U23 Việt Nam là “trận sinh tử”, nơi thầy trò Luigi Di Biagio buộc phải thắng nếu không muốn sớm rời giải ngay trên sân nhà Jeddah.

Sau cú ngã bất ngờ trước U23 Jordan, U23 Saudi Arabia bước vào lượt trận cuối bảng A với tâm thế căng thẳng chưa từng có. Asharq Al-Awsat, nhật báo đối ngoại hàng đầu của Saudi Arabia, dùng những dòng chữ nặng tính cảnh báo: "U23 Saudi Arabia không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng".

Cách dùng từ "không còn đường lùi" phản ánh chính xác vị thế của chủ nhà khi họ buộc phải tự cứu mình trước một U23 Việt Nam đang toàn thắng.

Không chỉ nói về kết quả, Asharq Al-Awsat còn nhấn mạnh thái độ của ban huấn luyện Saudi Arabia sau thất bại: "U23 Saudi không đi tìm lời bào chữa". Di Biagio được dẫn lời rằng đội cần sửa sai, cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu và tận dụng tốt hơn những thời điểm quyết định, thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Trong khi đó, các nhật báo thể thao nội địa như Al Jazirah, Ajel hay Al-Madina lại đi sâu vào khía cạnh chuẩn bị. Loạt bài đều xác nhận trận đấu diễn ra lúc 23h30 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal tại Jeddah, nơi được xem là “pháo đài” của các đội tuyển trẻ nước này.

Ajel mô tả chi tiết giáo án của Di Biagio: đội chia làm hai nhóm, nhóm đá chính tập nặng về chiến thuật và chuyển trạng thái, nhóm còn lại rèn thể lực, trước khi tất cả cùng bước vào phần quan trọng nhất, các tình huống cố định. Việc dành thời lượng lớn cho bóng chết được coi là “vũ khí cuối” để phá vỡ khối phòng ngự tổ chức của U23 Việt Nam.

Ở góc độ lực lượng, Slaati cho biết tiền vệ Mohammed Abdulrahman bị loại vì chấn thương rách cơ bắp chân, buộc HLV người Italy phải tính toán lại phương án nhân sự cho tuyến giữa. Tin tức này càng làm dày thêm bầu không khí lo âu quanh đội chủ nhà, khi họ không chỉ chịu sức ép điểm số mà còn gặp khó khăn về con người.

Al Bilad thì đặt trận Saudi Arabia-Việt Nam trong bối cảnh bảng đấu: Việt Nam dẫn đầu với 6 điểm, trong khi Saudi Arabia và Jordan cùng có 3 điểm nhưng Saudi Arabia xếp sau do kém hiệu số. “Muốn tự quyết, Saudi phải thắng Việt Nam”, tờ báo kết luận, kèm đội hình dự kiến dựa trên những gì Di Biagio sử dụng ở trận trước Jordan.

Điểm chung trong các bài viết là sự tôn trọng dành cho U23 Việt Nam. Dù không dùng lời khen hoa mỹ, truyền thông Saudi Arabia đều nhắc đến sự kỷ luật và hiệu quả của đội bóng Đông Nam Á, coi đó là thách thức lớn nhất với tham vọng đi tiếp của chủ nhà.

Việc báo chí Saudi Arabia liên tục nhấn mạnh hai chữ “sinh tử” cho thấy họ không xem trận gặp Việt Nam là một cuộc so tài thông thường. Đó là phép thử về bản lĩnh, về năng lực chịu áp lực, và về khả năng tự sửa sai của cả một hệ thống bóng đá trẻ Saudi Arabia.

Trong bối cảnh ấy, U23 Việt Nam không còn chỉ là đội khách. Dưới lăng kính báo chí Saudi Arabia, họ trở thành chướng ngại lớn nhất trên con đường sinh tồn của đội chủ nhà tại VCK U23 châu Á 2026.