AFC chỉ rõ rủi ro cho U23 Việt Nam ở lượt cuối bảng A

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhận định U23 Việt Nam cần tránh một thất bại đậm trước U23 Saudi Arabia ở lượt cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam nắm quyền tự quyết, nhưng cần cẩn trọng.

Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam đang chiếm ưu thế tuyệt đối khi dẫn đầu bảng với 6 điểm trọn vẹn, trong khi Saudi Arabia và Jordan cùng có 3 điểm và vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp. Trận đấu tại Riyadh vì thế được xem là "chung kết" cho vị trí đầu bảng.

HLV Luigi Di Biagio của Saudi Arabia tin rằng thất bại 2-3 trước Jordan ở lượt trước chỉ là một cú sảy chân. Ông khẳng định đội bóng áo xanh vẫn sở hữu tiềm lực đủ mạnh để đánh bại Việt Nam.

"Chúng tôi phải phân tích sai lầm, nhìn vào thống kê, xác định những thời điểm sa sút và tìm cách cải thiện. Điều quan trọng là cả đội phải học hỏi và tiến bộ cùng nhau", Biagio nhấn mạnh.

Trong khi đó, U23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik đang nắm quyền tự quyết. Chỉ cần không thua, "Những chiến binh sao vàng" sẽ chắc chắn giành ngôi nhất bảng A và quan trọng hơn, tránh phải chạm trán đương kim vô địch Nhật Bản ở tứ kết. Tuy nhiên, AFC cảnh báo rằng một thất bại với cách biệt lớn có thể khiến Việt Nam nguy cơ bị loại.

U23 Việt Nam có cơ hội lịch sử trước U23 Saudi Arabia.

Theo AFC, chiến lược gia người Hàn Quốc từng có ý định xoay vòng đội hình để giữ sức cho các trụ cột ở trận quyết định, nhưng chiến thắng của Jordan trước Saudi Arabia khiến kế hoạch này buộc phải thay đổi.

Lịch sử cũng đang ủng hộ đội bóng Tây Á khi từng thắng Việt Nam 2-0 tại tứ kết U23 châu Á 2022. Dẫu vậy, AFC lưu ý rằng nếu giành chiến thắng, U23 Việt Nam sẽ lần đầu tiên trong lịch sử toàn thắng cả 3 trận vòng bảng - một cột mốc đặc biệt cho bóng đá Đông Nam Á.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia sẽ diễn ra vào lúc 23h30 ngày 12/1 (giờ Hà Nội) trên sân Prince Abdullah Al Faisal.

