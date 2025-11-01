Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rashford gây ấn tượng mạnh

  • Thứ bảy, 1/11/2025 11:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thủ thành Wojciech Szczesny tiết lộ những điều ít ai biết về Marcus Rashford trong các buổi tập tại Barcelona.

Rashford hồi sinh kể từ khi sang Tây Ban Nha.

Trả lời trên kênh YouTube CLB, Szczesny không tiếc lời ca ngợi: "Cậu ấy là cầu thủ tuyệt vời, tôi rất thích phong cách của Rashford - trực diện, tốc độ và luôn tạo ra khác biệt. Tôi từng đối đầu với Rashford ở Premier League khi cậu ấy mới 18, 19 tuổi, và khi đó tôi biết đây là một tài năng đặc biệt".

Thủ môn người Ba Lan cũng chia sẻ thêm: "Khi Rashford có phong độ tốt, không ai cản nổi cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy thể hiện thường xuyên hơn cái chân phải ma thuật đó trong các trận đấu, Rashford sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều".

Rashford từng bước tái sinh trong màu áo Barcelona. Gia nhập đội bóng xứ Catalonia theo dạng cho mượn từ MU, tiền đạo người Anh nhanh chóng hòa nhập và chứng minh đẳng cấp ở môi trường La Liga. Sau 13 trận trên mọi đấu trường, Rashford ghi 5 bàn và kiến tạo 7 lần – thành tích khiến ban lãnh đạo Barca cân nhắc nghiêm túc việc mua đứt anh.

Theo tờ SPORT (Tây Ban Nha), Barcelona sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26,2 triệu bảng. Tuy nhiên, thương vụ còn vướng mắc khi đội bóng của Hansi Flick đối mặt với khó khăn tài chính, trong khi Rashford còn hợp đồng với MU đến năm 2028 và hưởng mức lương lên tới 315.000 bảng/tuần. Nếu muốn ở lại Camp Nou lâu dài, anh phải chấp nhận giảm lương.

Với phong độ đang lên và sự ủng hộ từ phòng thay đồ, Rashford đang dần lấy lại hình ảnh của một ngôi sao lớn – điều từng đánh mất ở Old Trafford.

MU hưởng lợi từ Rashford

MU hài lòng khi chứng kiến phong độ tốt của Marcus Rashford trong màu áo Barcelona.

06:36 29/10/2025

Báo Tây Ban Nha nói hai từ về Rashford

Marcus Rashford có lần đầu góp mặt trong El Clasico nhưng không để lại dấu ấn nổi bật nào ngoài pha kiến tạo duy nhất trong thất bại 1-2 của Barcelona trước Real Madrid tại Bernabeu.

16:00 27/10/2025

Rashford từ chối trở lại MU

Tiền đạo Marcus Rashford khẳng định đang tận hưởng quãng thời gian thi đấu tại Barcelona và mong muốn được ở lại đội bóng xứ Catalonia lâu dài.

07:01 24/10/2025

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

Rashford gây ấn tượng mạnh Marcus Rashford Rashford Barcelona MU

