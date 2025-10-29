MU hưởng lợi từ Rashford

MU hài lòng khi chứng kiến phong độ tốt của Marcus Rashford trong màu áo Barcelona.

MU kỳ vọng sẽ bán được Rashford với giá tốt. Ảnh: Reuters.

Theo TEAMtalk, đội chủ sân Old Trafford tin rằng việc để cầu thủ 27 tuổi ra đi là quyết định hợp lý, bởi anh khó có thể lấy lại phong độ khi còn ở lại dưới thời HLV Ruben Amorim.

Nhà báo Dean Jones tiết lộ: “Tôi không nghĩ MU hối tiếc vì đã cho Rashford sang Barcelona. Thực tế, mọi thứ đang diễn ra khá tốt với họ. Rashford khó có cơ hội hồi sinh ở Old Trafford, và giá trị của anh từng giảm sút nghiêm trọng. Việc Rashford tỏa sáng ở nước ngoài giúp MU tránh được ác mộng nếu anh thành công tại một đội Premier League khác".

Tiền đạo người Anh đã ghi 5 bàn và có 1 kiến tạo sau 13 trận trên mọi đấu trường, trong đó có đường chuyền thành bàn ở trận Siêu kinh điển gặp Real Madrid cuối tuần trước. Phong độ ấn tượng giúp Rashford chiếm suất đá chính thường xuyên dưới thời HLV Hansi Flick, đồng thời khiến ban lãnh đạo Barcelona cân nhắc kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng.

Về phần mình, Rashford cũng bày tỏ mong muốn được gắn bó lâu dài với Barcelona. Anh chia sẻ: “Tôi rất muốn ở lại đây. Tôi đang tận hưởng bóng đá trong màu áo Barcelona. Với bất kỳ ai yêu bóng đá, đây là một trong những CLB vĩ đại nhất lịch sử".

Nếu tiếp tục duy trì phong độ cao, Rashford hoàn toàn có thể biến bản hợp đồng cho mượn này thành bước ngoặt trong sự nghiệp, giúp cả MU và Barcelona hưởng lợi.

