Rashford từ chối trở lại MU

Tiền đạo Marcus Rashford khẳng định đang tận hưởng quãng thời gian thi đấu tại Barcelona và mong muốn được ở lại đội bóng xứ Catalonia lâu dài.

Rashford muốn ở lại Barcelona.

Kể từ khi cập bến Camp Nou vào hè qua, Rashford ghi được 5 bàn thắng và có 6 kiến tạo sau 12 trận trên mọi đấu trường. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, anh nhanh chóng hòa nhập vào lối chơi chung và trở thành một trong những nhân tố quan trọng giúp Barcelona khởi đầu ấn tượng ở mùa giải mới.

Chia sẻ với kênh YouTube của CLB, Rashford bày tỏ: “Tôi thực sự tận hưởng quãng thời gian ở Tây Ban Nha. Thời tiết ở đây tuyệt vời và mọi thứ đều mới mẻ. Tôi hy vọng sẽ được ở lại đây trong một thời gian dài. Tôi hòa nhập rất tốt với các đồng đội. Chúng tôi là một tập thể gắn kết và điều đó giúp tôi chơi tốt hơn mỗi ngày".

Theo Sport, Rashford không có kế hoạch trở lại MU. HLV Ruben Amorim đang xây dựng bộ ba tấn công Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha ở Old Trafford, nên không còn chỗ cho Rashford. Barcelona có thể kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford vào cuối mùa này với mức phí 35 triệu euro.

Rashford cũng cho biết anh xem việc khoác áo Barcelona là “vinh dự lớn lao” trong sự nghiệp. “Đối với bất kỳ ai yêu bóng đá, Barcelona luôn là một trong những CLB vĩ đại nhất trong lịch sử. Tôi đã từng trò chuyện với họ vài lần trước đây, nhưng chỉ đến bây giờ mọi thứ mới thực sự diễn ra. Sau 23 năm gắn bó với Man Utd, có lẽ tôi cần một sự thay đổi, và tôi hạnh phúc vì đã tìm thấy điều đó ở đây", tiền đạo này chia sẻ.

