Lộ diện đội bóng sắp giải cứu Endrick

Juventus nổi lên như ứng viên sáng giá trong cuộc đua giành chữ ký Endrick trong tháng 1.

Người hâm mộ Real Madrid bày tỏ sự lo lắng cho tiền đạo trẻ Endrick, khi chứng kiến gương mặt buồn rầu của thần đồng người Brazil trên băng ghế dự bị.

Theo các nguồn tin từ ESPN, Endrick đang cân nhắc kỹ các CLB đáp ứng đầy đủ điều kiện để anh ký hợp đồng theo dạng cho mượn vào tháng 1 này. Tiền đạo trẻ người Brazil muốn chơi cho một đội thuộc top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1). CLB này cũng phải đang tham dự các giải đấu châu Âu lớn như Champions League hoặc Europa League, áp dụng lối chơi tấn công, khuyến khích sự sáng tạo và ghi bàn.

Juve là đội bóng đáp ứng đủ các tiêu chí này. Khả năng cao Endrick sẽ đồng ý lời đề nghị từ Juventus. Real Madrid, dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso, cũng không phản đối ý định này. Ban lãnh đạo 'Los Blancos" coi đây là cơ hội để Endrick tích lũy kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến tương lai dài hạn của anh tại Bernabeu – nơi anh đã ký hợp đồng sáu năm từ Palmeiras hồi hè 2024.

Tuy nhiên, họ ưu tiên cho mượn ngắn hạn (đến hết mùa), kèm theo khoản phí mượn và yêu cầu các CLB vay phải chi trả toàn bộ mức lương khoảng 70.000 bảng/tuần của Endrick. Không có bất kỳ đề nghị chuyển nhượng vĩnh viễn nào được xem xét.

Với việc World Cup đang đến gần, Endrick khao khát tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên nhằm lấy lại niềm tin của HLV Carlo Ancelotti trước khi danh sách cuối cùng tuyển Brazil được chốt.

Endrick không được ra sân trong các trận đấu gần nhất của Real. Hôm 23/10, khi đội chủ sân Bernabeu hạ Juve 1-0 ở Champions League, Endrick cũng ngồi cả trận trên ghế dự bị.