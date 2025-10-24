Thủ môn gây tranh cãi của Man City giải nghệ

Thủ môn Scott Carson – một trong những gương mặt gắn bó lâu năm nhất của bóng đá Anh – đã nói lời giã từ sự nghiệp ở tuổi 40.

Scott Carson giải nghệ.

Carson khép lại hành trình hơn hai thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp với 526 trận cho các CLB và đội tuyển quốc gia.

Thủ thành 40 tuổi này gia nhập Man City vào năm 2019 với vai trò thủ môn thứ ba, đồng thời hưởng lương 7 triệu bảng/mùa. Anh từng gây tranh cãi khi nhận mức đãi ngộ cao nhưng không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn rõ rệt. Thực tế, Carson chủ yếu đóng vai trò dự bị và người truyền kinh nghiệm trong phòng thay đồ.

Dù chỉ ra sân vỏn vẹn 2 trận trong suốt 6 năm khoác áo “The Citizens”, Carson vẫn được HLV Pep Guardiola đánh giá cao vì tầm ảnh hưởng lớn nơi hậu trường, đặc biệt trong việc hỗ trợ thủ thành Ederson và các tân binh hòa nhập và chuẩn bị cho các trận đấu.

Guardiola từng ca ngợi: “Carson rất quan trọng với chúng tôi phía sau hậu trường. Mọi người đều lắng nghe khi anh ấy lên tiếng".

Ngay sau khi Carson tuyên bố giải nghệ, nhiều đồng đội cũ đã gửi lời tri ân. Erling Haaland bình luận: “Chúc may mắn, anh bạn. Sẽ rất nhớ anh!”; Ilkay Gundogan viết: “Huyền thoại, thật vinh dự khi được thi đấu cùng anh". Trong khi đó, Fernandinho gọi Carson là “GOAT – cầu thủ vĩ đại nhất".

Trong sự nghiệp, Carson sở hữu hai danh hiệu Champions League cùng Liverpool và Man City, dù phần lớn thời gian anh chỉ đảm nhiệm vai trò dự bị.

2 bàn thắng trận Arsenal - Man City Đêm 21/9, Arsenal và Man City hòa nhau với tỷ số 1-1 ở vòng 5 Premier League tại sân Emirates.