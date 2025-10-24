Cú sốc với Neymar

Neymar vẫn chưa bình phục chấn thương và phải tiếp tục ngồi ngoài trong thời gian tới.

Neymar chưa thể trở lại.

Theo TNT Sports, Neymar dự kiến phải mất thêm ít nhất 3 tuần nữa mới có thể trở lại thi đấu cho Santos. Ngôi sao người Brazil đã vắng mặt suốt 40 ngày qua và chỉ góp mặt trong 46% số trận của Santos tại giải VĐQG Brazil mùa này.

Tình hình của Santos cũng không mấy khả quan. Hiện tại, đội chỉ đang tạm thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ nhờ hơn Vitória về hiệu số bàn thắng bại. Sự vắng mặt của Neymar khiến hàng công Santos trở nên thiếu sức sáng tạo và hiệu quả, trong khi người hâm mộ vẫn đang chờ đợi anh tái xuất để giúp đội nhà trụ hạng.

Hợp đồng hiện tại của Neymar với Santos sẽ hết hạn vào tháng 12. Theo ESPN, dù đôi bên vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, ban lãnh đạo đội bóng muốn chờ đến khi hoàn tất quá trình rà soát nội bộ trước khi nối lại thương thảo.

Ở tuổi 33, Neymar vẫn chưa từ bỏ tham vọng trở lại châu Âu thi đấu. Sport cho biết cầu thủ sinh năm 1992 hy vọng có thể chuyển tới một CLB lớn tại lục địa già trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, với mục tiêu gây ấn tượng và giành lại suất lên tuyển Brazil. Nhưng cho đến nay, chưa đội bóng châu Âu nào bày tỏ sự quan tâm đến anh.

Trước bối cảnh đó, Neymar hiện chỉ còn hai lựa chọn khả thi. Phương án đầu tiên là gia hạn hợp đồng với Santos thêm 6 tháng. Lựa chọn còn lại là sang Mỹ khoác áo Inter Miami và sát cánh cùng Lionel Messi.

Neymar làm gợi nhớ thời đỉnh cao Sáng 5/8, Neymar có màn trình diễn hay nhất sau thời gian dài với cú đúp giúp Santos hạ Juventude 3-1 ở vòng 18 giải VĐQG Brazil 2025.