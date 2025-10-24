Nottingham lột xác sau khi sa thải Postecoglou

Rạng sáng 24/10, Nottingham quật ngã ông lớn Porto 2-0 trên sân nhà ở vòng phân hạng Europa League.

Nottingham chấm dứt chuỗi trận toàn hòa và thua.

Nottingham Forest đã tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại Porto 2-0 trong khuôn khổ UEFA Europa League, qua đó giành chiến thắng đầu tiên tại đấu trường châu Âu sau tròn 30 năm. Dưới triều đại mới của HLV Sean Dyche, “The Tricky Trees” trình diễn một lối chơi kỷ luật, chắc chắn và đầy khát khao chiến thắng.

Ngay từ đầu trận, Forest thể hiện ý đồ tấn công rõ rệt. Elliot Anderson cảnh báo Porto bằng cú sút vọt xà chỉ sau vài phút, trước khi Callum Hudson-Odoi liên tiếp thử thách thủ thành Diogo Costa. Sau áp lực dồn dập, đội chủ nhà được hưởng phạt đền ở phút 19 khi Jan Bednarek để bóng chạm tay trong vòng cấm. Morgan Gibbs-White lạnh lùng sút tung lưới, mở tỷ số cho Forest và mang lại bầu không khí bùng nổ tại City Ground.

Trong khi hàng công chơi hiệu quả, hàng thủ của Forest cũng thi đấu chắc chắn khi ngăn chặn các cơ hội nguy hiểm của Samu Aghehowa và Victor Froholdt. Thủ môn Matz Sels có màn trình diễn đáng khen, đặc biệt với pha cản phá cú sút xa hiểm hóc của Alan Varela. Sang hiệp hai, Porto nỗ lực vùng lên, song bàn thắng của Bednarek bị từ chối vì lỗi việt vị, khiến cơ hội trở lại của họ tan biến.

Cuối trận, Forest được hưởng thêm một quả phạt đền sau khi Nicolo Savona bị phạm lỗi. Igor Jesus không mắc sai lầm nào, ấn định chiến thắng 2-0. Kết quả này không chỉ giúp Forest chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng mà còn phá vỡ mạch 12 trận bất bại của Porto, khẳng định một khởi đầu đầy hứa hẹn cho triều đại mới của Sean Dyche.