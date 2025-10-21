Nottingham Forest có HLV mới

Nottingham Forest quyết định bổ nhiệm Sean Dyche làm HLV trưởng với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2027.

Sean Dyche dẫn dắt Forest.

Sean Dyche là lựa chọn của Nottingham Forest sau quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng do Edu Gaspar (Giám đốc Toàn cầu về Bóng đá) và George Syrianos (Giám đốc Kỹ thuật Toàn cầu) thực hiện.

Nhà cầm quân người Anh sẽ có màn ra mắt chính thức trên băng ghế huấn luyện vào ngày 24/10, khi Nottingham Forest đối đầu FC Porto tại vòng phân hạng Europa League.

Cùng đồng hành với Dyche là hai cộng sự quen thuộc Ian Woan và Steve Stone, những cựu cầu thủ Nottingham Forest đã có tổng cộng hơn 400 lần ra sân cho đội bóng trong thập niên 1990. Sự xuất hiện của bộ ba hứa hẹn mang đến làn gió mới cho CLB, sau chuỗi trận thất vọng dưới thời Ange Postecoglou.

Với hơn 330 trận đấu ở Premier League trong sự nghiệp cầm quân, Sean Dyche được đánh giá là một trong những HLV giàu kinh nghiệm và có bản sắc rõ rệt. Ông nổi tiếng với triết lý đề cao tổ chức phòng ngự chắc chắn, tinh thần chiến đấu bền bỉ và khai thác hiệu quả các tình huống cố định - những yếu tố được cho là phù hợp với đặc điểm của đội hình hiện tại của Nottingham Forest.

Không chỉ có kinh nghiệm chuyên môn, Dyche còn có sự gắn bó đặc biệt với đội bóng khi từng là cầu thủ của học viện Forest và hiện sinh sống tại địa phương. Forest kỳ vọng sự am hiểu văn hóa, tinh thần cùng phong cách quản lý con người của ông sẽ giúp đội bóng vực dậy và tiến xa hơn trong mùa giải này.

Tất cả bàn thắng trận Liverpool 1-2 MU Đêm 19/10, MU xuất sắc đả bại Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League 2025/26.