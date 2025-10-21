Tranh cãi về Harry Kane

Dù thăng hoa rực rỡ trong màu áo Bayern Munich, Harry Kane vẫn bị cựu danh thủ Dietmar Hamann phản đối việc gia hạn hợp đồng.

Tương lai của Harry Kane được quan tâm. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh bản giao kèo hiện tại của Kane còn thời hạn đến năm 2027, Bayern cân nhắc khả năng gia hạn để giữ chân tiền đạo chủ lực. Tuy nhiên, Dietmar Hamann, cựu tiền vệ từng có 143 lần khoác áo Bayern, lại cho rằng đây là nước đi điên rồ.

Hamann phân tích: "Thật điên rồ nếu Bayern gia hạn hợp đồng cho Kane lúc này. Cậu ấy sẽ 34 tuổi khi hợp đồng hiện tại kết thúc. Không thể gia hạn với một cầu thủ vẫn còn hơn 20 tháng hợp đồng. Hãy chờ xem Kane có thể ghi bàn vào lưới những đối thủ hàng đầu như PSG hay Arsenal hay không".

Trái ngược với sự hoài nghi của Hamann, nhiều CĐV Bayern kêu gọi ban lãnh đạo sớm gia hạn với Kane. Phong độ săn bàn đáng nể của anh trong hai năm qua thuyết phục bộ phận người hâm mộ "Hùm xám", cả khi Kane đã 32 tuổi.

Theo tờ Bild, trong hợp đồng của Kane tồn tại một điều khoản giải phóng trị giá 56,7 triệu bảng, có thể được kích hoạt nếu anh muốn ra đi vào tháng 1/2026. Dù vậy, phía Bayern phủ nhận thông tin này.

Về phần mình, Kane khẳng định hạnh phúc tại Đức: "Tôi đang rất vui ở Bayern. Tôi còn hai năm hợp đồng và tận hưởng từng phút giây trên sân. Tôi yêu bầu không khí ở đây, yêu đội bóng và cả HLV. Tương lai ư? Tôi chỉ muốn tập trung cho mùa giải này".

Từ đầu mùa này, Kane ghi tới 19 bàn thắng sau 11 trận trên mọi đấu trường.

Màn trình diễn đẳng cấp của Kane Rạng sáng 12/3, Kane đóng góp 1 bàn và 1 kiến tạo, giúp Bayern thắng Leverkusen 2-0 trên sân khách, qua đó vào tứ kết Champions League với tổng tỷ số 5-0.