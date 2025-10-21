Vì sao Cunha tịt ngòi quá lâu?

Tính đến thời điểm này của mùa giải, Matheus Cunha chưa có bàn thắng nào cho Manchester United kể từ khi chuyển đến sân Old Trafford.

Cunha chưa có bàn thắng nào trong màu áo MU.

Đó là con số gây thất vọng nếu xét đến việc MU phải chi 62 triệu bảng để mua Cunha từ Wolves hồi hè 2025. Càng buồn hơn cho ngôi sao người Brazil khi đặt cạnh những tân binh khác. Lúc này, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko đều đã có hai pha lập công.

Với một chân sút từng ghi 15 bàn sau 33 trận mùa trước, sự im lặng của Cunha đang dấy lên những hoài nghi nhất định về khả năng thích nghi và sự tự tin trước khung thành.

Trong 564 phút thi đấu cho MU, bao gồm 442 phút ở 7 trận Ngoại hạng Anh, Cunha không chỉ chưa ghi bàn mà còn chưa có nổi một pha kiến tạo. Điều đáng nói là anh không thiếu cơ hội. Cầu thủ người Brazil tung ra tới 23 cú dứt điểm, trong đó có 17 lần ở Premier League.

Cunha trong cơn khát bàn thắng

Cunha rất ham dứt điểm ngay khi cơ hội chưa đủ chín.

Nhưng các con số thống kê cho thấy vấn đề nằm ở chất lượng của mỗi cú sút. Mỗi pha dứt điểm của Cunha chỉ đạt trung bình 0,09 xG – tức xác suất ghi bàn chỉ khoảng 9%. Anh đang quá nôn nóng trong việc tìm lại cảm giác ghi bàn, thường chọn giải pháp sút ở những tình huống khó thay vì chờ thời điểm hợp lý.

Mỗi trận, Cunha tung ra trung bình 2,4 cú sút, song hiệu quả vẫn bằng không. So với thời còn khoác áo Wolves, anh dường như đánh mất sự bình tĩnh và bản năng “chọn thời điểm vàng” để ra chân. Tại Wolves, Cunha tự tin khi được đồng đội tập trung chuyền bóng nhưng tại MU, số cơ hội đến với Cunha ít hơn khi gánh nặng ghi bàn không tập trung vào anh. Do vậy, mỗi khi có cơ hội dứt điểm dù không thật sự thuận lợi, chân sút người Brazil vẫn liều "thử vận may".

Tâm lý tìm bàn thắng của một người đang khát như Cunha có thể dễ lý giải. Ở MU, áp lực từ kỳ vọng của người hâm mộ và giá trị chuyển nhượng có lẽ đang đè nặng lên vai anh. Để phá vỡ chuỗi trận tịt ngòi này, Cunha cần lấy lại sự tự tin, trở về với phong thái tự nhiên và sắc bén vốn có – điều từng khiến anh trở thành nỗi ám ảnh của nhiều hàng thủ Premier League mùa trước. Trách nhiệm này thuộc về Ruben Amorim và rất may, vị HLV người Bồ Đào Nha vẫn tin tưởng tân binh từ Wolves.

Khi giá trị không chỉ nằm ở bàn thắng

Dù chưa thể ghi bàn, nhưng vai trò của Cunha trong hệ thống chiến thuật của HLV Amorim vẫn rất rõ nét và được ông thầy người Bồ Đào Nha đánh giá rất cao. Theo phân tích của The Telegraph, chính sự xuất hiện của Cunha – cùng với Mbeumo và Mason Mount – giúp hàng công MU trở nên linh hoạt, biến ảo hơn. Bộ ba này liên tục hoán đổi vị trí, mở ra nhiều phương án tấn công và khiến đối thủ như Liverpool gặp không ít khó khăn trong việc phán đoán hướng di chuyển.

Cunha được kỳ vọng sẽ sớm nổ súng.

Cunha đang đóng vai trò như “điểm tựa chiến thuật” trong các pha phản công. Anh thường lùi sâu, giữ bóng và kéo giãn hàng phòng ngự, tạo khoảng trống cho Mbeumo hoặc Mount xâm nhập. Chính khả năng giữ bóng trong phạm vi hẹp và bình tĩnh xoay xở của anh giúp MU kiểm soát thế trận ở những khu vực quan trọng. Trong trận thắng Liverpool 2-1, dù không ghi bàn, nhưng những pha di chuyển khôn ngoan của Cunha mở ra không gian cho Amad Diallo dâng cao và kiến tạo cho Mbeumo lập công.

Amorim hiểu rằng, đôi khi “người dọn cỗ” còn quý hơn người kết liễu. Sự năng nổ, tốc độ và khả năng pressing của Cunha giúp MU duy trì sức ép ngay từ tuyến đầu. Nếu duy trì được sự kiên định và hòa nhập với nhịp tấn công của Amorim, bàn thắng đầu tiên của Cunha cho "Quỷ đỏ" chỉ còn là vấn đề thời gian.

Và khi đó, anh có thể sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo trong cuộc cách mạng tấn công mà Amorim đang kiến tạo tại Old Trafford.

