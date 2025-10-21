Greenwood bị 'dội gáo nước lạnh'

Mason Greenwood lập kỷ lục chưa ai chạm tới suốt 34 năm, song HLV Roberto De Zerbi khẳng định cầu thủ chưa đạt đẳng cấp của một ngôi sao lớn.

HLV De Zerbi khẳng định Greenwood cần nỗ lực hơn.

Hôm 19/10, Mason Greenwood ghi 4 bàn trong chiến thắng 6-2 của Marseille trước Le Havre. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên của đội chạm cột mốc này tại Ligue 1 kể từ năm 1991. Tuy nhiên, thay vì ngợi khen tuyệt đối, HLV Roberto De Zerbi vẫn thẳng thắn cho rằng cậu học trò người Anh có thể làm tốt hơn nữa.

"Đúng là Greenwood đang ghi rất nhiều bàn và luôn tập luyện chăm chỉ, nhưng cậu ấy vẫn còn có thể tiến xa hơn", chiến lược gia người Italy nói sau trận. "Nếu muốn trở thành một cầu thủ hàng đầu, Greenwood phải nỗ lực cả khi không có bóng. Tôi thấy Mbappe, Dembele pressing không ngừng nghỉ. Greenwood cũng cần học điều đó".

Trận đấu tại sân Velodrome chứng kiến một Greenwood ở phong độ cao nhất kể từ khi sang Pháp. Cựu tiền đạo MU không chỉ giúp Marseille giành 3 điểm để vươn lên ngôi đầu bảng, mà còn đi vào lịch sử CLB với thành tích ghi 4 bàn trong một trận. Huyền thoại Jean-Pierre Papin là người cuối cùng làm được cách đây 34 năm.

Với cú poker, Greenwood cũng cân bằng kỷ lục của Glenn Hoddle để trở thành cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Ligue 1 (27 bàn). Tính trong 10 trận gần nhất, anh có 7 bàn thắng và 4 kiến tạo trên mọi đấu trường,

Greenwood gia nhập Marseille với mức phí 23,3 triệu bảng, sau khi "Quỷ đỏ" quyết định chia tay trước áp lực lớn từ dư luận và các tổ chức chống bạo lực gia đình.