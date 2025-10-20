Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Viễn cảnh Greenwood trở lại MU với giá kỷ lục

  • Thứ hai, 20/10/2025 18:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

CLB chủ sân Old Trafford được cho là vẫn theo sát sự nghiệp của tiền đạo Mason Greenwood.

Có khi nào Greenwood trở lại MU?

Theo Fichajes, MU định gửi lời đề nghị trị giá 100 triệu euro nhằm đưa Mason Greenwood – ngôi sao từng trưởng thành từ lò đào tạo của họ – trở lại sau quãng thời gian thi đấu thăng hoa tại Marseille. Mức giá sẽ biến cầu thủ sinh năm 2001 thành tiền đạo đắt nhất lịch sử sân Old Trafford.

Trước đó, MU từng phá kỷ lục để chiêu mộ cầu thủ cũ. Thương vụ đình đám chạm mốc 105 triệu euro mang tên Paul Pogba vẫn còn in đậm trong tâm trí những ai yêu mến "Quỷ đỏ".

Greenwood rời MU năm 2024 với mức phí 26 triệu euro, kèm điều khoản cho phép đội bóng Anh nhận 50% giá trị bán lại trong tương lai. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của cầu thủ 24 tuổi tại Ligue 1, ban lãnh đạo MU cho rằng việc mua đứt hoàn toàn Greenwood là cần thiết để tránh phụ thuộc vào điều khoản chia sẻ lợi nhuận và đảm bảo toàn quyền kiểm soát cầu thủ này.

Tại Marseille, Greenwood tỏa sáng rực rỡ với những bàn thắng và kiến tạo quan trọng, giúp anh nhanh chóng lấy lại hình ảnh cũng như giá trị trên thị trường chuyển nhượng. Phong độ ấn tượng của Greenwood khiến Marseille khó giữ chân, đồng thời buộc MU phải hành động khẩn trương trước sự quan tâm của nhiều đội bóng châu Âu khác.

Theo kế hoạch, thương vụ có thể được hoàn tất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026, nếu hai bên đạt được thỏa thuận cuối cùng. Dù Marseille coi Greenwood là “dự án dài hạn”, mức giá 100 triệu euro được xem là đủ sức thuyết phục CLB này nhả người.

Hiện Greenwood có 6 bàn và 3 kiến tạo sau 8 trận ở Ligue 1 mùa này.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Ngỡ ngàng trước cầu thủ quan trọng nhất của MU

Amad Diallo rực sáng ở Anfield, trở thành mắt xích quan trọng giúp Manchester United của Ruben Amorim đánh bại Liverpool trong trận cầu mang tính bước ngoặt.

3 giờ trước

Duy Anh

chuyển nhượng MU Paul Pogba MU Premier League Ngoại hạng Anh Greenwood

  • Paul Pogba

    Paul Pogba

    Paul Labile Pogba là cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh hoạt động chủ yếu như một tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể được triển khai như một tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự.

    • Ngày sinh: 15/3/1993
    • Nơi sinh: Lagny-sur-Marne, Pháp
    • Chiều cao: 1.91 m
    • Vị trí: Tiền vệ

Đọc tiếp

Lao dung doi hinh U22 dau tuyen Viet Nam hinh anh

Lào dùng đội hình U22 đấu tuyển Việt Nam

11 phút trước 19:00 20/10/2025

0

Lào sẽ sử dụng đội hình gồm phần lớn các cầu thủ thuộc lứa U22 để đấu tuyển Việt Nam ở trận lượt về bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 18/11 trên sân nhà.

Fernandes gay sot voi cau noi ve Maguire hinh anh

Fernandes gây sốt với câu nói về Maguire

32 phút trước 18:38 20/10/2025

0

Sau chiến thắng 2-1 trước Liverpool tại Anfield đêm 19/10, bầu không khí trong phòng thay đồ MU ngập tràn tiếng cười và cả khoảnh khắc hài hước bất ngờ đến từ Bruno Fernandes.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý