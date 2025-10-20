Viễn cảnh Greenwood trở lại MU với giá kỷ lục

CLB chủ sân Old Trafford được cho là vẫn theo sát sự nghiệp của tiền đạo Mason Greenwood.

Có khi nào Greenwood trở lại MU?

Theo Fichajes, MU định gửi lời đề nghị trị giá 100 triệu euro nhằm đưa Mason Greenwood – ngôi sao từng trưởng thành từ lò đào tạo của họ – trở lại sau quãng thời gian thi đấu thăng hoa tại Marseille. Mức giá sẽ biến cầu thủ sinh năm 2001 thành tiền đạo đắt nhất lịch sử sân Old Trafford.

Trước đó, MU từng phá kỷ lục để chiêu mộ cầu thủ cũ. Thương vụ đình đám chạm mốc 105 triệu euro mang tên Paul Pogba vẫn còn in đậm trong tâm trí những ai yêu mến "Quỷ đỏ".

Greenwood rời MU năm 2024 với mức phí 26 triệu euro, kèm điều khoản cho phép đội bóng Anh nhận 50% giá trị bán lại trong tương lai. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của cầu thủ 24 tuổi tại Ligue 1, ban lãnh đạo MU cho rằng việc mua đứt hoàn toàn Greenwood là cần thiết để tránh phụ thuộc vào điều khoản chia sẻ lợi nhuận và đảm bảo toàn quyền kiểm soát cầu thủ này.

Tại Marseille, Greenwood tỏa sáng rực rỡ với những bàn thắng và kiến tạo quan trọng, giúp anh nhanh chóng lấy lại hình ảnh cũng như giá trị trên thị trường chuyển nhượng. Phong độ ấn tượng của Greenwood khiến Marseille khó giữ chân, đồng thời buộc MU phải hành động khẩn trương trước sự quan tâm của nhiều đội bóng châu Âu khác.

Theo kế hoạch, thương vụ có thể được hoàn tất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026, nếu hai bên đạt được thỏa thuận cuối cùng. Dù Marseille coi Greenwood là “dự án dài hạn”, mức giá 100 triệu euro được xem là đủ sức thuyết phục CLB này nhả người.

Hiện Greenwood có 6 bàn và 3 kiến tạo sau 8 trận ở Ligue 1 mùa này.