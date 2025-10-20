Pha xử lý táo bạo của Cunha

Đêm 19/10, Matheus Cunha có pha xử lý cực kỳ điềm tĩnh, tinh tế và lạnh lùng đến đáng sợ, góp phần giúp MU thắng Liverpool 2-1 thuộc vòng 8 Premier League.

Cunha dễ dàng thoát khỏi sự đeo bám của 2 cầu thủ Liverpool.

Phút 89 tại Anfield. Liverpool được hưởng phạt góc, Cody Gakpo treo bóng, Senne Lammens đẩy ra và Cunha xuất hiện. Trong tình huống hầu hết cầu thủ sẽ phá bóng mạnh lên, Cunha chọn giải pháp khác. Chỉ với một cái liếc mắt, Cunha hất bóng tinh tế qua Jeremie Frimpong, rồi dẫn bóng ra biên giữa vòng vây đối thủ.

Frimpong lao tới, Florian Wirtz cũng ập vào hỗ trợ. Lúc này, cựu sao Wolves bình tĩnh, dùng thân che bóng rồi xoay người thoát khỏi sự đeo bám của Frimpong. Cunha bị phạm lỗi, nhưng liền bật dậy. Anh chuyền cho Patrick Dorgu thoát pressing, mở ra đợt phản công mới. Một pha xử lý cô đọng toàn bộ phẩm chất kỹ thuật, bản lĩnh và đầu óc của Cunha.

Tại Anfield, Cunha đóng vai trò "số 9 ảo" trong sơ đồ của Ruben Amorim, cùng Bryan Mbeumo và Mason Mount tạo nên tam tấu tấn công linh hoạt. Bộ 3 này liên tục hoán đổi vị trí, di chuyển thông minh và khai thác từng khoảng trống nhỏ nhất phía sau lưng hàng thủ Liverpool.

Amorim chọn không dùng Benjamin Sesko vì ông không muốn một trung phong điển hình sa vào cuộc đấu sức vô ích với Van Dijk và Ibrahima Konate. Thay vào đó, MU chơi thấp hơn 10-20 mét, tạo ra khoảng đệm để Cunha tự do xoay trở.

Cựu trung vệ Rio Ferdinand nhận xét: "Cunha thật xuất sắc, đặc biệt trong hiệp hai khi MU cần một người biết giữ bóng để giảm nhịp và hóa giải sức ép. Khi đạt thể trạng tốt nhất, cậu ấy gần như không thể bị ngăn cản. Cunha chơi bóng với sự tự tin và bản lĩnh đáng kinh ngạc, tôi thực sự rất thích cậu ấy".