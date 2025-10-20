Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thêm cú sốc với Liverpool

  • Thứ hai, 20/10/2025 18:38 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Cơn ác mộng của Liverpool tại Anfield chưa dừng lại ở thất bại 1-2 trước MU bởi họ còn phải đối mặt với nỗi lo mang tên Ryan Gravenberch.

Liverpool tổn thất lực lượng sau trận thua MU.

Đêm 19/10, tiền vệ người Hà Lan buộc phải rời sân ở phút 62 sau khi bị lật cổ chân. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, chấn thương của Gravenberch dường như không hề nhẹ.

"Cậu ấy bị lật cổ chân nên tôi phải thay ra", HLV Arne Slot chia sẻ sau trận. "Hiện chưa thể nói chính xác mức độ nghiêm trọng, chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ vào ngày mai. Điều khó khăn là chúng tôi phải thi đấu 3 trận trong 7 ngày, nên quỹ thời gian hồi phục gần như bằng không. Dù vậy, may mắn là chúng tôi có nhiều lựa chọn tốt ở hàng tiền vệ".

Theo ghi nhận, Gravenberch chấn thương ngay sau tình huống tranh chấp ở phút thứ 60. Anh cố gắng tiếp tục nhưng nhanh chóng ra hiệu xin thay người. Gravenberch được các bác sĩ chăm sóc ngay tại chỗ trước khi rời sân trong sự lo lắng của HLV Slot và ban huấn luyện.

Thực tế, Gravenberch gặp vấn đề trong đợt FIFA Days tháng 10. Hôm 12/10, ngôi sao người Hà Lan bị đau gân kheo và phải rời sân sớm. Việc HLV Slot vội vàng đưa Gravenberch vào đội hình chính khiến tình trạng tồi tệ thêm.

Trong bối cảnh "The Kop" phải thi đấu dày đặc ở cả Premier League lẫn cúp châu Âu, đây được xem là tổn thất nghiêm trọng. Kể từ đầu mùa, Gravenberch được xem là cầu thủ hay nhất của Liverpool với khả năng cầm bóng, thoát pressing và đóng góp lớn vào lối chơi trung tuyến.

Nếu ngôi sao 23 tuổi buộc phải nghỉ dài ngày, Dominik Szoboszlai khả năng sẽ gánh vác vai trò chủ lực ở hàng tiền vệ trong thời gian tới.

Van Dijk ở đâu trong khủng hoảng của Liverpool

Cựu danh thủ Roy Keane chất vấn trung vệ Virgil van Dijk sau chuỗi thành tích tồi tệ của Liverpool gần đây.

3 giờ trước

Pha pressing gây ngỡ ngàng của De Ligt

Tình huống phòng ngự của trung vệ Matthijs de Ligt thu hút sự chú ý sau khi MU thắng Liverpool 2-1 ở vòng 8 Premier League đêm 19/10.

8 giờ trước

Bức ảnh gây sốt của Mbeumo

Trong chiến thắng 2-1 của MU trước Liverpool ở vòng 8 Premier League đêm 19/10, tiền đạo Bryan Mbeumo gây chú ý vì khoảnh khắc thú vị bên ngoài đường biên.

9 giờ trước

Cuốn sách “I think therefore I play” của danh thủ Andrea Pirlo với chấp bút của người bạn Alessandro Alciato xuất bản năm 2013 mang tới chân dung rõ nét nhất về tiền vệ huyền thoại của bóng đá Italy. Cuốn sách ghi lại những giai thoại bất hủ về sự nghiệp của Pirlo, như khoảnh khắc vô địch World Cup 2006.

Minh Nghi

    Lao dung doi hinh U22 dau tuyen Viet Nam hinh anh

    Lào dùng đội hình U22 đấu tuyển Việt Nam

    11 phút trước 19:00 20/10/2025

    0

    Lào sẽ sử dụng đội hình gồm phần lớn các cầu thủ thuộc lứa U22 để đấu tuyển Việt Nam ở trận lượt về bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 18/11 trên sân nhà.

    Fernandes gay sot voi cau noi ve Maguire hinh anh

    Fernandes gây sốt với câu nói về Maguire

    32 phút trước 18:38 20/10/2025

    0

    Sau chiến thắng 2-1 trước Liverpool tại Anfield đêm 19/10, bầu không khí trong phòng thay đồ MU ngập tràn tiếng cười và cả khoảnh khắc hài hước bất ngờ đến từ Bruno Fernandes.

