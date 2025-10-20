Thêm cú sốc với Liverpool

Cơn ác mộng của Liverpool tại Anfield chưa dừng lại ở thất bại 1-2 trước MU bởi họ còn phải đối mặt với nỗi lo mang tên Ryan Gravenberch.

Liverpool tổn thất lực lượng sau trận thua MU.

Đêm 19/10, tiền vệ người Hà Lan buộc phải rời sân ở phút 62 sau khi bị lật cổ chân. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, chấn thương của Gravenberch dường như không hề nhẹ.

"Cậu ấy bị lật cổ chân nên tôi phải thay ra", HLV Arne Slot chia sẻ sau trận. "Hiện chưa thể nói chính xác mức độ nghiêm trọng, chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ vào ngày mai. Điều khó khăn là chúng tôi phải thi đấu 3 trận trong 7 ngày, nên quỹ thời gian hồi phục gần như bằng không. Dù vậy, may mắn là chúng tôi có nhiều lựa chọn tốt ở hàng tiền vệ".

Theo ghi nhận, Gravenberch chấn thương ngay sau tình huống tranh chấp ở phút thứ 60. Anh cố gắng tiếp tục nhưng nhanh chóng ra hiệu xin thay người. Gravenberch được các bác sĩ chăm sóc ngay tại chỗ trước khi rời sân trong sự lo lắng của HLV Slot và ban huấn luyện.

Thực tế, Gravenberch gặp vấn đề trong đợt FIFA Days tháng 10. Hôm 12/10, ngôi sao người Hà Lan bị đau gân kheo và phải rời sân sớm. Việc HLV Slot vội vàng đưa Gravenberch vào đội hình chính khiến tình trạng tồi tệ thêm.

Trong bối cảnh "The Kop" phải thi đấu dày đặc ở cả Premier League lẫn cúp châu Âu, đây được xem là tổn thất nghiêm trọng. Kể từ đầu mùa, Gravenberch được xem là cầu thủ hay nhất của Liverpool với khả năng cầm bóng, thoát pressing và đóng góp lớn vào lối chơi trung tuyến.

Nếu ngôi sao 23 tuổi buộc phải nghỉ dài ngày, Dominik Szoboszlai khả năng sẽ gánh vác vai trò chủ lực ở hàng tiền vệ trong thời gian tới.