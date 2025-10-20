Fernandes gây sốt với câu nói về Maguire

Sau chiến thắng 2-1 trước Liverpool tại Anfield đêm 19/10, bầu không khí trong phòng thay đồ MU ngập tràn tiếng cười và cả khoảnh khắc hài hước bất ngờ đến từ Bruno Fernandes.

Không khí trong phòng thay đồ MU khi thắng Liverpool Đêm 19/10, các cầu thủ MU thể hiện sự phân khích sau khi thắng Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League.

Theo đoạn ghi hình của Sky Sports, khi Harry Maguire trở lại phòng thay đồ sau phần phỏng vấn, anh được Bruno và toàn đội chào đón nồng nhiệt. Bruno ôm chặt người đồng đội, rồi trong lúc rời đi, anh bất ngờ hát đoạn khúc nổi tiếng "Harry Maguire ohhhhh" (giây thứ 15 - PV) vốn từng lan truyền mạnh mẽ.

Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng khoảng khắc lập tức gây bão. CĐV MU cười nghiêng ngả, chia sẻ rầm rộ trên X. Một người viết: "Không tin nổi Bruno thực sự làm âm thanh 'Harry Maguire' ngoài đời", trong khi người khác bình luận: "Đúng là tinh thần đội bóng đang trở lại. Họ vui vẻ, tự tin và đoàn kết".

Đội trưởng Bruno tiếp tục chứng minh vai trò không chỉ trên sân mà cả trong phòng thay đồ khi lan tỏa năng lượng tích cực. Với Maguire, đây là bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa giải. Pha lập công càng ý nghĩa hơn khi giúp "Quỷ đỏ" kết liễu đối thủ truyền kiếp Liverpool.

Maguire xúc động chia sẻ về chiến thắng: "Điều này có ý nghĩa rất lớn. Nhiều năm qua, chúng tôi không thể mang lại cho người hâm mộ những ngày hạnh phúc như hôm nay. Đây là bước ngoặt".

MU có 2 trận thắng liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên dưới thời HLV Ruben Amorim, đưa đội bóng leo lên vị trí thứ 9 với 13 điểm.