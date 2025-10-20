Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Fernandes gây sốt với câu nói về Maguire

  • Thứ hai, 20/10/2025 18:38 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Sau chiến thắng 2-1 trước Liverpool tại Anfield đêm 19/10, bầu không khí trong phòng thay đồ MU ngập tràn tiếng cười và cả khoảnh khắc hài hước bất ngờ đến từ Bruno Fernandes.

Không khí trong phòng thay đồ MU khi thắng Liverpool Đêm 19/10, các cầu thủ MU thể hiện sự phân khích sau khi thắng Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League.

Theo đoạn ghi hình của Sky Sports, khi Harry Maguire trở lại phòng thay đồ sau phần phỏng vấn, anh được Bruno và toàn đội chào đón nồng nhiệt. Bruno ôm chặt người đồng đội, rồi trong lúc rời đi, anh bất ngờ hát đoạn khúc nổi tiếng "Harry Maguire ohhhhh" (giây thứ 15 - PV) vốn từng lan truyền mạnh mẽ.

Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng khoảng khắc lập tức gây bão. CĐV MU cười nghiêng ngả, chia sẻ rầm rộ trên X. Một người viết: "Không tin nổi Bruno thực sự làm âm thanh 'Harry Maguire' ngoài đời", trong khi người khác bình luận: "Đúng là tinh thần đội bóng đang trở lại. Họ vui vẻ, tự tin và đoàn kết".

Đội trưởng Bruno tiếp tục chứng minh vai trò không chỉ trên sân mà cả trong phòng thay đồ khi lan tỏa năng lượng tích cực. Với Maguire, đây là bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa giải. Pha lập công càng ý nghĩa hơn khi giúp "Quỷ đỏ" kết liễu đối thủ truyền kiếp Liverpool.

Maguire xúc động chia sẻ về chiến thắng: "Điều này có ý nghĩa rất lớn. Nhiều năm qua, chúng tôi không thể mang lại cho người hâm mộ những ngày hạnh phúc như hôm nay. Đây là bước ngoặt".

MU có 2 trận thắng liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên dưới thời HLV Ruben Amorim, đưa đội bóng leo lên vị trí thứ 9 với 13 điểm.

Ngỡ ngàng trước cầu thủ quan trọng nhất của MU

Amad Diallo rực sáng ở Anfield, trở thành mắt xích quan trọng giúp Manchester United của Ruben Amorim đánh bại Liverpool trong trận cầu mang tính bước ngoặt.

3 giờ trước

Pha pressing gây ngỡ ngàng của De Ligt

Tình huống phòng ngự của trung vệ Matthijs de Ligt thu hút sự chú ý sau khi MU thắng Liverpool 2-1 ở vòng 8 Premier League đêm 19/10.

8 giờ trước

Lý do Liverpool thua Manchester United

Bruno Fernandes tin rằng MU tận dụng chính sức ép mà các CĐV Liverpool vô tình tạo ra để giành thắng lợi lịch sử 2-1 ngay tại Anfield ở vòng 8 Premier League đêm 19/10.

9 giờ trước

Cuốn sách “I think therefore I play” của danh thủ Andrea Pirlo với chấp bút của người bạn Alessandro Alciato xuất bản năm 2013 mang tới chân dung rõ nét nhất về tiền vệ huyền thoại của bóng đá Italy. Cuốn sách ghi lại những giai thoại bất hủ về sự nghiệp của Pirlo, như khoảnh khắc vô địch World Cup 2006.

Minh Nghi

Fernandes trêu Maguire Liverpool FC Fernandes MU Maguire

    Đọc tiếp

    Lao dung doi hinh U22 dau tuyen Viet Nam hinh anh

    Lào dùng đội hình U22 đấu tuyển Việt Nam

    10 phút trước 19:00 20/10/2025

    0

    Lào sẽ sử dụng đội hình gồm phần lớn các cầu thủ thuộc lứa U22 để đấu tuyển Việt Nam ở trận lượt về bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 18/11 trên sân nhà.

    Them cu soc voi Liverpool hinh anh

    Thêm cú sốc với Liverpool

    31 phút trước 18:38 20/10/2025

    0

    Cơn ác mộng của Liverpool tại Anfield chưa dừng lại ở thất bại 1-2 trước MU bởi họ còn phải đối mặt với nỗi lo mang tên Ryan Gravenberch.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý