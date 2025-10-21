Ứng viên số một vô địch Premier League 2025/26

Cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa 2025/26 đang chứng kiến sự vượt lên của Arsenal so với những đối thủ nặng ký khác.

Arsenal được đánh giá cao nhất Premier League, so với 0,34% cơ hội vô địch của MU.

Theo tính toán từ siêu máy tính của Opta, "Pháo thủ" nắm 54,04% cơ hội vô địch, bỏ xa các đối thủ bám đuổi như Liverpool và Man City. Arsenal được dự đoán sẽ thu về 78 điểm khi mùa giải khép lại, đồng thời có 93,28% khả năng giành suất dự Champions League.

Sau 8 vòng đấu ở mùa giải này, đội chủ sân Emirates giành 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua, giúp họ dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, qua đó tạm thời có lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Xếp sau Arsenal lần lượt là Liverpool (17,21%) và Man City (17,05%). Đáng chú ý, cả hai đội đều có hơn 74% khả năng giành vé dự Champions League, cho thấy sự ổn định đáng nể của nhóm đầu bảng.

Chelsea dần trở lại với 4,76% cơ hội vô địch và gần 43% khả năng lọt vào top 4, trong khi Crystal Palace gây bất ngờ lớn khi đứng thứ 5 với 1,99% khả năng vô địch - con số vượt xa kỳ vọng so với thời điểm mùa giải khởi tranh.

Các đội bóng như MU (0,34%), Tottenham (0,53%) hay Newcastle (0,68%) không được đánh giá cao trong cuộc đua danh hiệu, nhưng còn nhiều cơ hội cạnh tranh suất dự cúp châu Âu mùa tới.

Ở nhóm cuối bảng, Wolves, Burnley và West Ham đang đối mặt nguy cơ rớt hạng cao nhất, với khả năng xuống hạng lần lượt là 69,89%, 49,81% và 47,90%.

