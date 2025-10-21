Địa chấn không tưởng của bóng đá châu Âu

Mjallby - đội bóng nhỏ bé đến từ ngôi làng ven biển Hallevik chỉ khoảng 1.200 dân, viết nên kỳ tích chấn động khi chính thức đăng quang ngôi vô địch Thụy Điển.

Mjallby giành quyền tham dự Champions League mùa tới.

Sau chiến thắng 2-0 trước IFK Gothenburg sáng 21/10, Mjallby hơn đội bám đuổi 11 điểm khi mùa giải còn 3 vòng. "Đội bóng nhỏ bé của Thụy Điển tạo nên cú sốc lớn nhất trong lịch sử bóng đá. Một kỳ tích không tưởng", Reuters viết.

Nhà nghiên cứu bóng đá Andersson thốt lên: "Xét về tài chính, đây là điều không tưởng. Malmo có ngân sách gấp 8 lần, các CLB Stockholm gấp 5 lần Mjallby. Vậy mà Mjallby vẫn lên ngôi. Một phép màu đích thực của bóng đá".

Chiến công được ví như phiên bản "Leicester City của Bắc Âu" - một câu chuyện cổ tích giữa kỷ nguyên bóng đá kim tiền. Đây là danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử Mjallby, đội bóng có ngân sách chỉ bằng một phần nhỏ so với các ông lớn như Malmo hay AIK, và chơi trên sân nhà Strandvallen chỉ 6.000 chỗ ngồi giữa làng chài thanh bình bên bờ Baltic.

Tiền đạo Jacob Bergstrom, người ghi một trong hai bàn thắng vào lưới Gothenburg, xúc động nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này có thể xảy ra trong đời. Chúng tôi chứng minh rằng tinh thần tập thể có thể đưa bạn đi xa đến không ngờ".

Mjallby vượt mặt loạt ông lớn để vô địch Thụy Điển.

9 năm trước, Mjallby suýt rơi xuống hạng tư. Nhưng cú trụ hạng ngoạn mục, hai lần thăng hạng liên tiếp (2018-2019) và tầm nhìn của Chủ tịch Magnus Emeus - một doanh nhân sinh ra tại địa phương, nhanh chóng đưa đội bóng nhỏ lên đỉnh cao.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Anders Torstensson - vốn là một hiệu trưởng trường học, Mjallby chỉ thua đúng một trận mùa này. Họ giành tới 66 điểm và chỉ còn kém kỷ lục lịch sử của Malmo đúng một điểm.

Sau tiếng còi mãn cuộc tại Gothenburg, cầu thủ, HLV và toàn bộ ban huấn luyện ùa xuống sân, chạy về phía khán đài để ăn mừng cùng người hâm mộ. Nhiều cổ động viên bật khóc trong hạnh phúc.

Thành lập năm 1939, Mjallby vốn chỉ quen chơi ở các giải vùng. Trợ lý HLV Karl Marius Aksum thậm chí chưa từng cầm quân chuyên nghiệp, là một tiến sĩ chuyên nghiên cứu "Thị giác trong bóng đá đỉnh cao". Vậy mà giờ đây, đội bóng từ làng chài nhỏ bé sẽ lần đầu tiên góp mặt tại vòng loại Champions League mùa tới.

Mjallby chỉ thủng lưới 17 bàn sau 27 trận - con số phản ánh sức mạnh tổ chức của một tập thể không siêu sao. Trong đội hình ấy có trung vệ Axel Noren, vừa được gọi lên tuyển Thụy Điển, và Abdullah Iqbal, đội trưởng tuyển Pakistan.