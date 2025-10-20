HLV Van Gaal khiến bóng đá Indonesia hụt hẫng

Chiều 20/10, HLV huyền thoại Louis van Gaal chính thức công bố điều mà ông gọi là "thông báo lớn" khiến dư luận Hà Lan lẫn Indonesia tò mò suốt nhiều ngày qua.

Van Gaal dường như không có ý định dẫn dắt Indonesia.

Tuy nhiên, thay vì liên quan đến bóng đá, thông tin lại khiến người hâm mộ Indonesia phần nào hụt hẫng. Van Gaal sẽ cùng tham gia và công bố danh sách các ngôi sao góp mặt trong chiến dịch từ thiện "3FM Serious Request 2025" - một hoạt động nhằm gây quỹ giúp đỡ trẻ em mắc bệnh về cơ bắp (spierziekte).

"3FM Serious Request" là chương trình thiện nguyện thường niên do đài phát thanh công cộng NPO 3FM tổ chức, trở thành một phần quen thuộc trong đời sống xã hội Hà Lan. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ, vận động viên và người nổi tiếng, những người sẽ cùng nhau sống trong "Het Glazen Huis" (Ngôi nhà Kính) suốt nhiều ngày để kêu gọi quyên góp cho các mục tiêu nhân đạo.

Việc Van Gaal xuất hiện trong chương trình năm nay được xem là cú hích lớn, bởi danh tiếng và ảnh hưởng của ông có thể giúp lan tỏa thông điệp sâu rộng hơn. Trước đó, nhà cầm quân 74 tuổi khiến người hâm mộ Indonesia chờ đợi về một "tuyên bố bóng đá".

Thông tin gây bão bởi ông được đồn đoán dẫn dắt Indonesia. Dù vậy, khả năng khó xảy ra. Chuyên gia bóng đá Anton Sanjoyo chia sẻ trên Kompas TV: "Van Gaal từng được liên hệ với Indonesia từ 10 năm trước, nhưng ông từ chối. Bây giờ thì càng khó để hai bên kết nối, bởi ông đã lớn tuổi và ít khi trực tiếp ra sân chỉ đạo".

Hôm 16/10, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) thông báo đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước hạn với HLV Patrick Kluivert. Việc mất vé dự World Cup 2026 là lý do khiến Kluivert bị sa thải.