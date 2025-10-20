Khả năng Van Gaal dẫn dắt tuyển Indonesia

Trong số những HLV được xem xét ngồi ghế nóng tuyển Indonesia, chiến lược gia kỳ cựu Louis van Gaal nổi lên như ứng viên sáng giá.

Tờ Bola nhận định năng lực cầm quân của Van Gaal gần như không phải bàn cãi. Đáng chú ý, trong thành phần ban huấn luyện của Indonesia hiện tại vẫn còn 3 người Hà Lan, bao gồm Simon Tahamata, Alexander Zwiers và Jordi Cruyff. Điều này càng khiến giả thuyết về khả năng Van Gaal tới Indonesia dễ xảy ra.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất chính là tuổi tác và tình trạng sức khỏe của nhà cầm quân kỳ cựu này. Van Gaal hiện đã 74 tuổi và từng công khai việc chiến đấu với căn bệnh ung thư. Sau kỳ World Cup 2022, ông rút lui khỏi bóng đá đỉnh cao và chỉ đảm nhận vai trò cố vấn kỹ thuật tại Ajax.

Sức khỏe của Van Gaal không đảm bảo. Ảnh: Reuters.

Chuyên gia bóng đá Indonesia, Anton Sanjoyo, chia sẻ trên Kompas TV: “Van Gaal từng được liên hệ với Indonesia từ 10 năm trước, nhưng ông từ chối. Bây giờ thì càng khó để hai bên kết nối, bởi ông đã lớn tuổi và ít khi trực tiếp ra sân chỉ đạo. Hầu hết công việc gần đây của ông chỉ thực hiện từ xa, thông qua các cuộc họp trực tuyến".

Dù vậy, Anton cũng thừa nhận rằng sự xuất hiện của Van Gaal sẽ là cú hích lớn cho bóng đá Indonesia: “Ông ấy đẳng cấp thế giới, từng dẫn dắt nhiều đội bóng lớn. Nhưng thực tế thì khả năng là rất thấp".

Ngoài Van Gaal, truyền thông Indonesia đang hướng sự chú ý sang những gương mặt khả dĩ hơn ngay trong ban huấn luyện hiện tại như Simon Tahamata hay Jordi Cruyff. Đây là những cái tên được xem xét giữ chức HLV tạm quyền cho đến khi Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) tìm ra gương mặt phù hợp.

Sau khi sa thải Kluivert, chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir nhấn mạnh rằng bóng đá Indonesia "vẫn sẽ tiếp tục chiến lược sử dụng chất xám bóng đá từ Hà Lan" với dàn cầu thủ nhập tịch và các HLV đẳng cấp từ xứ sở hoa tulip.

