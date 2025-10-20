Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chuyện gì đang xảy ra với Ronaldo?

  • Thứ hai, 20/10/2025 10:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ronaldo đá hỏng hai quả phạt đền hỏng chỉ trong vòng 10 ngày, điều chưa từng xảy ra với anh trước đây.

Ronaldo liên tiếp hỏng pen.

Hôm 19/10, Cristiano Ronaldo sút hỏng phạt đền trong chiến thắng 5-1 của Al Nassr trước Al Fateh ở vòng 5 Saudi Pro League. Phút 59 trận đấu trên sân Al -Awwal Park, Ronaldo đứng trước quả phạt đền nhưng không thể thực hiện thành công. Đây là lần đá hỏng penalty thứ 2 trong vòng 10 ngày của CR7.

7 ngày trước, trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 giữa tuyển Bồ Đào Nha và Ireland trên sân nhà Jose Alvalade tại Lisbon, Ronaldo không thắng nổi thủ môn Caoimhin Kelleher từ khoảng cách 11 m. Cú sút của Ronaldo đi đúng chính giữa khung thành, để Kelleher dùng chân cản được.

Marca dẫn lời chuyên gia tâm lý Carol của đại học Lisbon cho biết Ronaldo dường như gặp vấn đề tinh thần. Anh không còn giữ được sự lạnh lùng và quyết đoán trên chấm phạt đền. Đừng quên rằng Ronaldo luôn là một trong những chân sút penalty hay nhất thế giới.

"Ronaldo sút penalty vào giữa ở trận gặp Ireland, đây là dấu hiệu cho thấy anh không tự tin vào khả năng của mình", Carol nói. ''Quả phạt đền hỏng tiếp theo ở Al Nassr củng cố điều này".

Đây là lần đầu tiên CR7 gặp phải tình huống thiếu tự tin như vậy, khiến người hâm mộ không khỏi đặt dấu hỏi về siêu sao 40 tuổi. Phải chăng áp lực về viễn cảnh đạt mốc 1000 bàn thắng và thời gian đá đỉnh cao gần cạn khiến Ronaldo dao động tâm lý?

Không khí trong phòng thay đồ MU khi thắng Liverpool Đêm 19/10, các cầu thủ MU thể hiện sự phân khích sau khi thắng Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League.

Nỗi sợ của Ronaldo

Cristiano Ronaldo mất tích khỏi nhóm WhatsApp của dàn cựu danh thủ MU vì sợ "nhà báo" Rio Ferdinand ghi lại mọi lời nói.

6 giờ trước

Endrick chi 250.000 euro dựng phòng gym kiểu Ronaldo

Giữa lúc nhiều cầu thủ trẻ còn mải mê với mạng xã hội và những hợp đồng quảng cáo, Endrick – ngôi sao mới của Real Madrid – chọn một con đường khác: đầu tư vào chính cơ thể mình.

19 giờ trước

Forest sắp có HLV mới

Sean Dyche nổi lên như ứng cử viên hàng đầu cho ghế huấn luyện viên Nottingham Forest .

6 giờ trước

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Tường Linh

Ronaldo hỏng phạt đền Cristiano Ronaldo Phạt đền Ronaldo đá hỏng

    Đọc tiếp

    Pha pressing gay ngo ngang cua De Ligt hinh anh

    Pha pressing gây ngỡ ngàng của De Ligt

    47 phút trước 11:11 20/10/2025

    0

    Tình huống phòng ngự của trung vệ Matthijs de Ligt thu hút sự chú ý sau khi MU thắng Liverpool 2-1 ở vòng 8 Premier League đêm 19/10.

    Cuu sao Real Madrid dot quy hinh anh

    Cựu sao Real Madrid đột quỵ

    49 phút trước 11:10 20/10/2025

    0

    Cựu cầu thủ Real Madrid và Everton, Royston Drenthe, phải nhập viện khẩn cấp vì đột quỵ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý