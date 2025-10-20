Chuyện gì đang xảy ra với Ronaldo?

Ronaldo đá hỏng hai quả phạt đền hỏng chỉ trong vòng 10 ngày, điều chưa từng xảy ra với anh trước đây.

Ronaldo liên tiếp hỏng pen.

Hôm 19/10, Cristiano Ronaldo sút hỏng phạt đền trong chiến thắng 5-1 của Al Nassr trước Al Fateh ở vòng 5 Saudi Pro League. Phút 59 trận đấu trên sân Al -Awwal Park, Ronaldo đứng trước quả phạt đền nhưng không thể thực hiện thành công. Đây là lần đá hỏng penalty thứ 2 trong vòng 10 ngày của CR7.

7 ngày trước, trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 giữa tuyển Bồ Đào Nha và Ireland trên sân nhà Jose Alvalade tại Lisbon, Ronaldo không thắng nổi thủ môn Caoimhin Kelleher từ khoảng cách 11 m. Cú sút của Ronaldo đi đúng chính giữa khung thành, để Kelleher dùng chân cản được.

Marca dẫn lời chuyên gia tâm lý Carol của đại học Lisbon cho biết Ronaldo dường như gặp vấn đề tinh thần. Anh không còn giữ được sự lạnh lùng và quyết đoán trên chấm phạt đền. Đừng quên rằng Ronaldo luôn là một trong những chân sút penalty hay nhất thế giới.

"Ronaldo sút penalty vào giữa ở trận gặp Ireland, đây là dấu hiệu cho thấy anh không tự tin vào khả năng của mình", Carol nói. ''Quả phạt đền hỏng tiếp theo ở Al Nassr củng cố điều này".

Đây là lần đầu tiên CR7 gặp phải tình huống thiếu tự tin như vậy, khiến người hâm mộ không khỏi đặt dấu hỏi về siêu sao 40 tuổi. Phải chăng áp lực về viễn cảnh đạt mốc 1000 bàn thắng và thời gian đá đỉnh cao gần cạn khiến Ronaldo dao động tâm lý?

Không khí trong phòng thay đồ MU khi thắng Liverpool Đêm 19/10, các cầu thủ MU thể hiện sự phân khích sau khi thắng Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League.