Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Van Gaal dẫn dắt tuyển Indonesia?

  • Thứ bảy, 18/10/2025 22:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Truyền thông xứ vạn đảo khẳng định Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) tiến gần đến việc chiêu mộ HLV Louis Van Gaal sau khi sa thải Patrick Kluivert.

Bola cho hay PSSI đạt thoả thuận quan trọng với Van Gaal và người đại diện, nhưng còn chờ những bước đàm phán cuối cùng. Trong quá khứ, PSSI từng mời Van Gaal làm Giám đốc Kỹ thuật của các đội tuyển Indonesia nhưng không thành. Khi đó, Chủ tịch PSSI, Erick Thohir, đã liên hệ với HLV huyền thoại của bóng đá Hà Lan về khả năng đến làm việc tại xứ vạn đảo.

Tuy nhiên, cựu HLV MU giữ ý định nghỉ hưu cùng gia đình. Đến lần liên hệ này, PSSI dường như thuyết phục thành công Van Gaal đến Indonesia làm việc. HLV Louis van Gaal rời tuyển Hà Lan sau thất bại trong loạt sút luân lưu trước Argentina ở tứ kết World Cup 2022. Cựu thuyền trưởng Manchester United tuyên bố giải nghệ ở thời điểm đó.

Trước giải đấu tại Qatar, Van Gaal cũng một lần đưa ra quyết định giã từ sự nghiệp vào năm 2019, nhưng rồi đồng ý trở lại dẫn dắt tuyển Hà Lan khi đội bóng này gặp khủng hoảng HLV. Kể từ đó đến nay, Van Gaal không dẫn đội nào.

Sau khi sa thải Kluivert, chủ tịch PSSI, ông Thohir nhấn mạnh rằng bóng đá Indonesia " vẫn sẽ tiếp tục chiến lược sử dụng chất xám bóng đá từ Hà Lan" với dàn cầu thủ nhập tịch và các HLV đẳng cấp từ xứ sở hoa tulip.

Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Van Gaal từng dẫn dắt các CLB hàng đầu khắp châu Âu, bao gồm Ajax, Barcelona, Bayern Munich và Manchester United. Ở tuổi 74, Van Gaal vẫn là cái tên được kỳ vọng trên vai trò vạch ra chiến lược dài hạn cho bóng đá Indonesia.

Ấn tượng đầu tiên của Harry Kewell trong ngày ra mắt CLB Hà Nội

Thất bại không mắn trong ngày ra mắt cương vị HLV trưởng CLB Hà Nội, HLV Harry Kewell vẫn ghi dấu ấn với phong cách bụi bặm và giúp các ngoại binh thi đấu "lột xác".

2 giờ trước

Tường Linh

van gaal Louis Van Gaal indonesia

    Đọc tiếp

    Welbeck thang hoa hinh anh

    Welbeck thăng hoa

    18 phút trước 23:07 18/10/2025

    0

    Tiền đạo Danny Welbeck có màn trình diễn bùng nổ giúp Brighton đánh bại Newcastle 2-1 ở vòng 8 Premier League tối 18/10.

    Do Hoang Hen ra mat chua nhu mong doi hinh anh

    Đỗ Hoàng Hên ra mắt chưa như mong đợi

    54 phút trước 22:31 18/10/2025

    0

    Trong ngày ra mắt CLB Hà Nội và mang tên thuần Việt, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) chưa đảm bảo thể lực tốt nhất và chỉ có 66 phút thi đấu trước Ninh Bình tối 18/10.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý