Van Gaal dẫn dắt tuyển Indonesia?

Truyền thông xứ vạn đảo khẳng định Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) tiến gần đến việc chiêu mộ HLV Louis Van Gaal sau khi sa thải Patrick Kluivert.

Bola cho hay PSSI đạt thoả thuận quan trọng với Van Gaal và người đại diện, nhưng còn chờ những bước đàm phán cuối cùng. Trong quá khứ, PSSI từng mời Van Gaal làm Giám đốc Kỹ thuật của các đội tuyển Indonesia nhưng không thành. Khi đó, Chủ tịch PSSI, Erick Thohir, đã liên hệ với HLV huyền thoại của bóng đá Hà Lan về khả năng đến làm việc tại xứ vạn đảo.

Tuy nhiên, cựu HLV MU giữ ý định nghỉ hưu cùng gia đình. Đến lần liên hệ này, PSSI dường như thuyết phục thành công Van Gaal đến Indonesia làm việc. HLV Louis van Gaal rời tuyển Hà Lan sau thất bại trong loạt sút luân lưu trước Argentina ở tứ kết World Cup 2022. Cựu thuyền trưởng Manchester United tuyên bố giải nghệ ở thời điểm đó.

Trước giải đấu tại Qatar, Van Gaal cũng một lần đưa ra quyết định giã từ sự nghiệp vào năm 2019, nhưng rồi đồng ý trở lại dẫn dắt tuyển Hà Lan khi đội bóng này gặp khủng hoảng HLV. Kể từ đó đến nay, Van Gaal không dẫn đội nào.

Sau khi sa thải Kluivert, chủ tịch PSSI, ông Thohir nhấn mạnh rằng bóng đá Indonesia " vẫn sẽ tiếp tục chiến lược sử dụng chất xám bóng đá từ Hà Lan" với dàn cầu thủ nhập tịch và các HLV đẳng cấp từ xứ sở hoa tulip.

Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Van Gaal từng dẫn dắt các CLB hàng đầu khắp châu Âu, bao gồm Ajax, Barcelona, Bayern Munich và Manchester United. Ở tuổi 74, Van Gaal vẫn là cái tên được kỳ vọng trên vai trò vạch ra chiến lược dài hạn cho bóng đá Indonesia.