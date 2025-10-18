Ấn tượng đầu tiên của Harry Kewell trong ngày ra mắt CLB Hà Nội

|
Tối 18/10, cựu danh thủ Australia, Harry Kewell có màn chào sân V.League 2025/26 ở trận Hà Nội gặp Ninh Bình - tân binh đang là hiện tượng của giải đấu với dàn cầu thủ đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch - thuộc vòng 7.
Ông Harry Kewell gây ấn tượng ban đầu với phong cách khá bụi bặm, nhưng sau đó phải mặc áo bib để tránh nhầm lẫn với màu áo trắng của CLB Hà Nội.
Dấu ấn về chuyên môn, HLV Harry Kewell giúp dàn ngoại binh của CLB Hà Nội thi đấu phong độ tốt hơn, dập tắt được sức sáng tạo của Hoàng Đức - "nhạc trưởng" bên phía Ninh Bình.
Tiền đạo Fernando có trận đấu hay, trái ngược với những màn trình diễn nhạt nhòa trước đó.
Đặc biệt nhất phải kể đến là tiền vệ Maranhao gần như "lột xác" hoàn toàn, làm tốt nhiệm vụ quán xuyến khu trung lộ, giúp CLB Hà Nội chiếm quyền kiểm soát trận đấu xuyên suốt.
Điểm đáng chú ý là HLV Harry Kewell mạnh dạn cất lão tướng Văn Quyết trên ghế dự bị cho đến cuối hiệp 2 mới tung vào sân, quãng thời gian phù hợp để bùng nổ với thể lực hiện tại của cầu thủ số 10.
CLB Hà Nội thi đấu lấn lướt nhưng không thể ghi bàn khiến họ nhận đòn "hồi mã thương". Ninh Bình có 2 bàn thắng của Daniel Da Silva (69') và Nguyễn Quốc Việt (80').
Phút 83, CLB Hà Nội có bàn gỡ của Lê Xuân Tú nhưng thời gian còn lại là không đủ để lội ngược dòng. HLV Harry Kewell bày tỏ sự tiếc nuối khi tiếng còi kết thúc trận vang lên.
Với thất bại này, CLB Hà Nội vẫn chưa thể vươn lên top 5 trên bảng xếp hạng và vị thuyền trưởng người Australia còn rất nhiều việc phải làm.
