Hoàng Đức khiến Harry Kewell có ngày ra mắt thất vọng

Trận thua 1-2 trước Ninh Bình ở vòng 7 V.League 2025/26 tối 18/10 trên sân Hàng Đẫy khiến màn ra mắt của HLV Harry Kewell (CLB Hà Nội) không được như kỳ vọng.

Ngày ra mắt của cựu danh thủ Liverpool khép lại đầy thất vọng khi đội bóng thủ đô để thua 1-2 trước Ninh Bình ngay trên sân nhà. Thực tế, Hà Nội nhập cuộc với khí thế cao liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành Đặng Văn Lâm. Các học trò của HLV Kewell cho thấy tinh thần thi đấu khát khao, pressing mạnh mẽ và chịu khó dâng cao.

Dù vậy, sự thiếu chính xác trong những pha xử lý cuối cùng khiến đội chủ nhà không thể cụ thể hóa lợi thế. Hàng công vẫn bế tắc, còn tuyến giữa thiếu một cầu nối đủ sáng tạo để xuyên phá hàng thủ tổ chức kỷ luật của Ninh Bình.

Trong khi đó, đội bóng cố đô tiếp tục chứng minh vì sao họ là tập thể ổn định bậc nhất V.League. Giữ chắc hệ thống phòng ngự và tận dụng tốt các tình huống cố định, Ninh Bình tung ra đòn trừng phạt lạnh lùng nhờ dấu ấn cá nhân của Hoàng Đức.

Phút 69, tiền vệ gốc Hải Dương đá phạt chính xác để Daniel Da Silva bật cao đánh đầu mở tỷ số. Chỉ 9 phút sau, vẫn là Hoàng Đức với cú treo bóng hiểm hóc khiến hàng thủ Hà Nội lúng túng, tạo điều kiện cho Quốc Việt bắt volley nhân đôi cách biệt.

Dù Xuân Tú rút ngắn tỷ số ở phút 83, Hà Nội không thể tránh khỏi thất bại. Ở trận ra mắt, HLV Kewell - cựu ngôi sao người Australia - chưa thể tìm ra công thức chiến thắng cho đội nhà. Tuy nhiên, ông cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của V.League, nơi áp lực thành tích đến nhanh và nặng nề hơn tưởng tượng. Mới chỉ qua 7 vòng đấu, đã có ba HLV mất ghế. Với một đội bóng giàu tham vọng như Hà Nội, sự kiên nhẫn càng trở nên xa xỉ.

Chiến thắng 2-1 giúp Ninh Bình nối dài chuỗi bất bại lên 31 trận, đồng thời giữ vững ngôi đầu bảng V.League hiện tại. Trong khi đó, Hà Nội xếp ở vị trí thứ 7 với 8 điểm. Ở các trận cùng ngày, SLNA hòa CAHN 1-1 trên sân Vinh, còn Nam Định thất bại 1-2 trước Becamex TP.HCM.