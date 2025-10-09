Harry Kewell thừa nhận áp lực khi dẫn dắt CLB Hà Nội

HLV Harry Kewell thừa nhận áp lực khi dẫn dắt một đội bóng giàu thành tích như CLB Hà Nội, nhưng ông coi đây là động lực để đưa đội bóng thủ đô đi lên.

Chiều 9/10, CLB Hà Nội chính thức ra mắt HLV Harry Kewell trước truyền thông. Cựu danh thủ Australia không giấu được sự hào hứng khi có cơ hội làm việc tại Việt Nam, đồng thời thẳng thắn thừa nhận thách thức lớn đang chờ phía trước.

Áp lực từ đội bóng giàu truyền thống

“Đây không phải công việc dễ dàng, nhưng tôi thích cảm giác tận hưởng áp lực. Bóng đá luôn gắn liền với sức ép. Khi đến một đội bóng như CLB Hà Nội, tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng và làm tốt từ những chi tiết nhỏ nhất mỗi ngày. Tôi mong chờ áp lực đó, bởi nó sẽ giúp tôi có thêm động lực”, HLV sinh năm 1978 chia sẻ.

Trong sự nghiệp cầu thủ Kewell từng khoác áo Leeds United, Liverpool và góp mặt tại 2 kỳ World Cup cùng tuyển Australia. Trên cương vị HLV, Kewell từng dẫn dắt các CLB ở Anh, Scotland và gần nhất là Yokohama F. Marinos (Nhật Bản), đội bóng từng vào đến chung kết AFC Champions League.

Tuy nhiên, bối cảnh ở CLB Hà Nội khác biệt. Đây là CLB giàu thành tích bậc nhất bóng đá Việt Nam với hàng loạt danh hiệu V.League, Cúp Quốc gia và Siêu cúp.

“Lần đầu tiên tôi nói chuyện với lãnh đạo CLB, tôi cảm nhận rõ tham vọng. Họ không chỉ muốn chiến thắng mà còn muốn gìn giữ bản sắc và niềm tự hào. Điều đó làm tôi phấn khích, nhưng cũng đồng thời tạo ra sức ép. Tôi biết CLB luôn kỳ vọng danh hiệu, và tôi sẵn sàng chấp nhận thử thách đó”, Kewell thừa nhận.

Tân HLV Hà Nội cho biết đã theo dõi nhiều trận đấu của đội bóng thủ đô trước khi nhận lời. Trong buổi họp đội đầu tiên, Kewell đưa ra 3 nguyên tắc then chốt để hướng đến việc phát huy tối đa năng lực cầu thủ.

Ông khẳng định: “Mỗi HLV đều có triết lý riêng, nhưng quan trọng là phải làm cho cầu thủ hiểu rõ thông điệp và mong muốn của mình. Tôi muốn xây dựng con đường riêng, dựa trên những con người đang có. Ai cũng muốn chơi bóng đẹp như Liverpool hay Man City, nhưng cần có thời gian để đạt đến trình độ đó. Tôi sẽ hướng dẫn cầu thủ cách thích ứng, thi đấu hiệu quả nhất với điều kiện hiện tại”.

Kewell cũng phủ nhận việc “ngồi không” trong quãng thời gian hơn một năm chưa dẫn dắt CLB nào. Ông khẳng định một HLV không bao giờ ngừng học hỏi, kể cả khi không trực tiếp cầm quân.

“Tôi dành thời gian nghiên cứu, vận động, theo dõi nhiều giải đấu và học hỏi từ bạn bè, đồng đội cũ. Gia đình cũng hạnh phúc khi tôi có thêm thời gian ở bên, nhưng trái tim tôi luôn hướng về bóng đá”, ông nói.

HLV Harry Kewell đặt mục tiêu đưa CLB Hà Nội trở lại vị thế vốn có.

Niềm tin từ lãnh đạo CLB

Ở tuổi 46, Kewell tin rằng kinh nghiệm cả khi là cầu thủ lẫn HLV sẽ giúp ông thích nghi nhanh với môi trường mới. “Tôi thật sự vinh hạnh khi được làm việc cho đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam. Tôi có thể cảm nhận tình yêu mà người dân nơi đây dành cho bóng đá, ngay cả khi đi trên đường phố. Tôi sẽ nỗ lực mỗi ngày để mang đến sự tôn trọng, quyết tâm và cam kết với tập thể”, Kewell nhấn mạnh.

Về kế hoạch trước mắt, ông cho rằng điều quan trọng nhất là cải thiện từng bước nhỏ trong công tác huấn luyện, từ tiêu chuẩn tập luyện, tâm lý cho đến cách triển khai lối chơi. Nếu làm tốt, những thành quả lớn hơn sẽ đến dần.

Về phía đội bóng thủ đô, Chủ tịch Đỗ Vinh Quang khẳng định: “Hình ảnh và thương hiệu của HLV Harry Kewell không cần bàn cãi. Ông là cầu thủ đẳng cấp, hành trình từ cầu thủ tới HLV đã đưa Yokohama F. Marinos vào chung kết AFC Champions League. Đây là nút thắt quan trọng để chúng tôi đi đến quyết định. Nếu không có sự quan tâm của ông, việc tiếp cận một nhà cầm quân tầm cỡ như vậy là rất khó”.

Lãnh đạo đội bóng thủ đô tin rằng sự xuất hiện của Kewell không chỉ giúp Hà Nội cải thiện thành tích, mà còn nâng tầm hình ảnh CLB, mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế và thu hút thêm nhiều nhân tài đến với V.League.

HLV Kewell sẽ ra mắt người hâm mộ bằng trận tiếp đón Ninh Bình (18/10) ở vòng 7 V.League 2025/26. Với triết lý rõ ràng, kinh nghiệm quốc tế và tinh thần sẵn sàng đón nhận áp lực, Kewell được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho đội bóng thủ đô.