Con trai huyền thoại bóng đá Anh qua đời, nghi xe nổ lốp

  Thứ hai, 20/10/2025 20:17 (GMT+7)
Làng bóng đá Anh bàng hoàng khi Harley Pearce - con trai của huyền thoại Stuart Pearce, qua đời ở tuổi 21 sau một vụ tai nạn thương tâm.

Con trai Stuart Pearce qua đời khi mới 21 tuổi.

Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra chiều thứ năm tuần trước tại Witcombe (Anh), khi chiếc máy kéo nông nghiệp (tractor) do Harley điều khiển bất ngờ mất lái, nghi do nổ lốp, khiến xe lao khỏi đường. Lực lượng cứu hộ có mặt ngay sau đó nhưng không thể cứu được mạng sống của chàng trai trẻ.

Harley là con út của Stuart Pearce và vợ cũ Liz, có một chị gái tên Chelsea. Trong những năm gần đây, Harley điều hành công ty riêng – Harley Pearce Agricultural Service – chuyên cung cấp dịch vụ nông nghiệp tại vùng Wiltshire và Gloucestershire.

Gia đình Pearce phát đi thông cáo xúc động: "Chúng tôi choáng váng và đau đớn trước sự ra đi của người con trai, người em trai yêu quý - Harley. Một tâm hồn vàng, nụ cười luôn tỏa sáng. Cậu ấy là niềm tự hào của gia đình, chăm chỉ, nhân hậu và tràn đầy khát vọng trong công việc. Harley sẽ mãi là ngôi sao sáng trong tim chúng tôi".

Cảnh sát hiện kêu gọi nhân chứng hoặc người có video hành trình cung cấp thông tin để phục vụ điều tra. Ở tuổi 63, "Psycho" Stuart Pearce nay phải đối mặt với nỗi đau lớn nhất cuộc đời khi mất đi người con trai mà ông luôn tự hào.

Pearce là cựu hậu vệ lừng danh của Nottingham Forest, West Ham. Ông có 78 lần khoác áo tuyển Anh. Pearce từng suýt mất mạng trong vụ tai nạn xe hơi năm 1988. Hình ảnh ông nén đau, thi đấu với chân gãy trong trận gặp Watford năm 1999 từng trở thành biểu tượng cho tinh thần thép của bóng đá Anh.

