Báo Tây Ban Nha nói hai từ về Rashford

Marcus Rashford có lần đầu góp mặt trong El Clasico nhưng không để lại dấu ấn nổi bật nào ngoài pha kiến tạo duy nhất trong thất bại 1-2 của Barcelona trước Real Madrid tại Bernabeu.

Marcus Rashford có lần đầu góp mặt trong El Clasico.

Dù có đường chuyền giúp Fermin Lopez ghi bàn gỡ hòa, Rashford bị xem là chưa đáp ứng kỳ vọng ở trận đại chiến. Mundo Deportivo thẳng thừng mô tả màn thể hiện của anh bằng một từ duy nhất: “bối rối”. Tờ này nhận định Rashford không tận dụng được tốc độ và sức mạnh mỗi khi có khoảng trống, thậm chí chơi tiền đạo cắm còn kém hơn khi đá dạt cánh.

AS tỏ ra tích cực hơn, cho rằng Rashford vẫn làm việc chăm chỉ trong khâu pressing và có thể coi là một trận ra mắt El Clasico “tạm ổn”. Tuy nhiên, điểm số 6,8/10 từ SofaScore cũng phần nào phản ánh thế trận nhạt nhòa của ngôi sao người Anh, khi Wojciech Szczęsny mới là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Barca.

Hiện Rashford có 5 bàn và 5 kiến tạo sau 13 trận khoác áo Barcelona. Tuy vậy, phong độ thiếu ổn định khiến tương lai của anh trở nên khó đoán. Barca phải trả 26 triệu bảng nếu muốn mua đứt vào năm 2026, trong bối cảnh tài chính eo hẹp vẫn là bài toán đau đầu tại Camp Nou.

Rashford từng khẳng định muốn gắn bó lâu dài tại Barcelona, nhưng nếu không cải thiện ở các trận cầu lớn, anh có nguy cơ sớm bị trả về Manchester United. Lúc này, Barca kém Real Madrid 5 điểm trong cuộc đua vô địch La Liga, và Rashford còn nhiều việc phải làm nếu muốn khẳng định giá trị tại Tây Ban Nha.