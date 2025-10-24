Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vì Barca, Rashford chịu mất số tiền lớn

Tiền đạo Marcus Rashford sẵn sàng làm tất cả để được thi đấu và ở lại đội bóng xứ Catalonia lâu dài.

Rashford đang tận hưởng quãng thời gian thi đấu tại Barcelona.

Theo BBC, Marcus Rashford bày tỏ mong muốn ở lại sân Camp Nou sau khi hợp đồng mượn kết thúc vào mùa hè năm 2026. Tiền đạo người Anh ngỏ ý sẵn sàng phải giảm thêm ít nhất 50% lương hiện tại, tương đương khoảng 6,5 triệu euro/mùa.

Theo El Pais, đây là con số đủ để Barca thuận lợi trong việc đăng ký được cầu thủ người Anh ở thì tương lai.

Rashford từng quyết định giảm 30% tiền lương để được khoác áo Barcelona hè này. Đổi lại, đội chủ sân Camp Nou sẽ trả toàn bộ thu nhập 12,8 triệu euro/năm của tiền đạo người Anh thay vì chia phần trăm với MU.

Song, nếu muốn được Barca mua đứt, Rashford dự kiến phải giảm thêm. Ở MU, Rashford đang nhận mức lương hơn 25 triệu euro/năm.

Với màn trình diễn ấn tượng tại La Liga, Rashford đang thuyết phục ban lãnh đạo Barcelona rằng anh xứng đáng có một vị trí lâu dài trong đội hình. Đáng chú ý, Barcelona sở hữu điều khoản mua đứt Rashford với mức giá chỉ 32 triệu euro – một con số thấp hơn đáng kể so với mức giá 45 triệu euro mà Manchester United yêu cầu từ các câu lạc bộ khác.

Nếu Rashford tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, không có lý do gì để Barcelona không kích hoạt điều khoản này. Thậm chí, sau màn trình diễn chói sáng của Rashford hai tuần qua, đội bóng xứ Catalonia xem xét kích hoạt điều khoản mua đứt anh ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, thay vì chờ đến cuối mùa.

