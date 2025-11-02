Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao

Rashford có thể giải nghệ tại Barcelona

  • Chủ nhật, 2/11/2025 08:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Barcelona đang lên kế hoạch ký hợp đồng dài hạn với Marcus Rashford, nhưng yêu cầu tiền đạo người Anh chấp nhận giảm lương đáng kể để phù hợp với tình hình tài chính của câu lạc bộ.

Barcelona yêu cầu Rashford giảm mức lương cơ bản hiện tại.

Theo SPORT, đội bóng xứ Catalonia đang sốt sắng hoàn tất việc mua đứt Rashford. Barcelona sẵn sàng đề nghị Rashford hợp đồng đến năm 2030, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 đến 2 năm nhưng với mức lương cơ bản thấp hơn.

Nếu bản hợp đồng này được ký kết, chân sút người Anh có thể chơi cho Barcelona đến năm 34 hoặc thậm chí 35 tuổi. Truyền thông Tây Ban Nha cho rằng viễn cảnh Rashford giải nghệ tại Barcelona là có thể xảy ra, nếu anh duy trì phong độ.

Rashford năm nay đã 28 tuổi, thể hiện ấn tượng kể từ khi gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn vào mùa hè 2025, với 5 bàn thắng và 7 kiến tạo dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick.

Điều khoản mua đứt trong hợp đồng cho mượn cho phép Barcelona hoàn tất thương vụ với mức phí chỉ khoảng 35 triệu euro. Bản thân Rashford bày tỏ mong muốn ở lại sân Camp Nou dài hạn. Chân sút này khá hạnh phúc tại Barcelona – nơi anh coi là "câu lạc bộ gia đình".

Tiền đạo người Anh ngỏ ý sẵn sàng phải giảm thêm ít nhất 50% lương hiện tại, tương đương khoảng 6,5 triệu euro/mùa. Đây là con số đủ để Barca thuận lợi trong việc đăng ký được cầu thủ người Anh ở thì tương lai.

Rashford từng quyết định giảm 30% tiền lương để được khoác áo Barcelona hè này. Đổi lại, đội chủ sân Camp Nou sẽ trả toàn bộ thu nhập 12,8 triệu euro/năm của tiền đạo người Anh thay vì chia phần trăm với MU. Ở MU, Rashford nhận mức lương hơn 25 triệu euro/năm.

Tường Linh

Rashford Marcus Rashford Barcelona

