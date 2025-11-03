HLV Flick lập thành tích vô tiền khoáng hậu

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, Barcelona thiết lập kỷ lục ghi bàn liên tiếp trong lịch sử câu lạc bộ ở tất cả các giải đấu, đạt 49 trận tính đến thời điểm hiện tại.

Hansi Flick hồi sinh Barca.

Rạng sáng 3/11, Yamal ghi bàn giúp Barcelona đánh bại Elche 3-1 ở vòng 11 La Liga. Kết quả này giúp Barcelona tìm lại sự tự tin, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Real Madrid xuống còn 5 điểm. Đồng thời, nó đưa tập thể của HLV Flick lập cột mốc ghi bàn liên tiếp trong lịch sử Barcelona.

Tính ở tất cả các giải đấu, Barca của HLV Flick ghi bàn liên tiếp trong 49 trận, thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Cột mốc này đã vượt xa kỷ lục cũ 44 trận do HLV Josep Raich thiết lập vào năm 1944, và bỏ xa kỷ lục 43 trận của Luis Enrique năm 2015.

Chuỗi trận ấn tượng của Flick bắt đầu từ đầu mùa giải 2024/25 và kéo dài xuyên suốt các đấu trường: La Liga, Champions League, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và Siêu cúp Tây Ban Nha. Tính đến nay, Barcelona gần như ghi bàn ở mọi trận đấu chính thức dưới thời Flick, thể hiện sức tấn công bùng nổ, pressing tầm cao và hiệu quả dứt điểm vượt trội.

Barcelona sở hữu hàng công đáng gờm.

Sự đóng góp của bộ ba tấn công Robert Lewandowski, Lamine Yamal và Raphinha là yếu tố then chốt, kết hợp với sự ổn định ở hàng tiền vệ do Pedri, Gavi và Frenkie de Jong kiểm soát. Ngay cả khi vắng Lewandowski, Yamal hay Raphinha, những người đóng thế như Fermín Lopez, Ferran Torres cũng biết cách tỏa sáng, giúp Barca sở hữu hàng công đáng gờm.

Điều đáng nói, kỷ lục chuỗi trận ghi bàn trước đó của Barca dưới thời Josep Raich năm 1944, được thiết lập trong bối cảnh bóng đá Tây Ban Nha thời hậu thế chiến II, khi mọi thứ còn sơ khai.

Trong khi đó, chuỗi 43 trận của Luis Enrique năm 2015 gắn liền với tam tấu MSN (Messi – Suárez – Neymar) – một trong những hàng công vĩ đại nhất lịch sử.

Với chuỗi trận ghi bàn vẫn đang kéo dài, người hâm mộ Barcelona hy vọng Hansi Flick sẽ tiếp tục viết thêm lịch sử, hướng tới cột mốc 50 trận trong trận đấu tiếp theo và xa hơn là chinh phục các danh hiệu lớn mùa này.