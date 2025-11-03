MU sẽ gây bất ngờ ở phiên chợ tháng 1 tới

Manchester United tiến sát việc chiêu mộ tài năng tiền vệ trẻ Ayyoub Bouaddi của Lille, để cải tổ tuyến giữa cho kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Ayyoub Bouaddi (áo đỏ) lọt tầm ngắm MU.

Theo Sky Sports, Giám đốc tuyển trạch MU, Christopher Vivell, đánh giá rất cao tài năng trẻ 18 tuổi này. Bouaddi gây ấn tượng mạnh mẽ kể từ khi chen chân vào đội hình chính của Lille hồi năm ngoái.

Sinh năm 2007, Bouaddi phá nhiều kỷ lục trong màu áo Lille khi ra mắt đội một ở tuổi 16. Tháng 10/2023, ở tuổi 16 và 3 ngày, Bouaddi từng đi vào lịch sử khi ra mắt Lille ở trận đấu vòng bảng UEFA Europa Conference League.

Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu ở một trận đấu cấp câu lạc bộ châu Âu, đồng thời là cầu thủ trẻ nhất lịch sử Lille, phá kỷ lục tồn tại 45 năm. Chỉ 17 ngày sau, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân ở Ligue 1.

Đến nay, Bouaddi có hơn 50 lần ra sân cho Lille và là trụ cột ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đội ngũ tuyển trạch của Manchester United đã theo dõi Bouaddi từ lâu, và đề xuất chiêu mộ cầu thủ ngay tháng 1 tới.

Hợp đồng của Bouaddi với Lille kéo dài đến tháng 6/2027, nhưng câu lạc bộ Pháp dường như đã chấp nhận khả năng mất anh trong tương lai gần, tương tự trường hợp Leny Yoro – người đồng đội cũ nay đang thi đấu cho Manchester United sau thương vụ 59 triệu bảng năm 2024.

Leny Yoro là chìa khóa giúp MU trong vụ Bouaddi.

Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai câu lạc bộ sẽ giúp Manchester United nắm lợi thế, và Yoro thậm chí có thể thuyết phục Bouaddi theo chân mình đến Old Trafford.

Giá trị thị trường của Bouaddi ước tính khoảng 30-40 triệu euro, và Lille sẵn sàng bán sớm cầu thủ vào tháng 1 hoặc hè năm 2026 để tránh rủi ro anh ra đi tự do sau một năm.

Bouaddi được xem là lựa chọn phù hợp để củng cố tuyến giữa “Quỷ đỏ”, trong bối cảnh hai cái tên tiềm năng là Elliott Anderson và Carlos Baleba đều không có giá rẻ.

Brighton từng đưa ra mức giá hơn 130 triệu bảng cho Baleba. Dù ngôi sao người Cameroon sa sút thời gian qua, mức giá của anh vào hè tới khả năng khó thấp hơn 100 triệu bảng. Trong khi đó, Elliot Anderson cũng được CLB chủ quản Nottingham Forest định giá lên đến 120 triệu bảng.