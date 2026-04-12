Giải hạng Nhất vẫy gọi Tottenham

Chuỗi 14 trận không thắng đẩy Tottenham xuống vị trí thứ 18, khiến cuộc chiến trụ hạng trở thành cơn ác mộng hiện hữu.

Tottenham lụn bại sau chức vô địch Europa League.

Tottenham chính thức rơi vào nhóm cầm đèn đỏ tại Premier League 2025/26 sau thất bại cay đắng trên sân Ánh sáng. Trận thua 0-1 trước Sunderland ở vòng 32 Premier League tối 12/4 không chỉ nối dài chuỗi 14 trận không biết mùi chiến thắng, mà còn đẩy đội bóng Bắc London xuống vị trí thứ 18, kém nhóm an toàn của West Ham 2 điểm khi mùa giải chỉ còn 6 vòng.

Đây là cú sốc lớn với tập thể dưới quyền HLV Roberto De Zerbi. Ngay trong ngày HLV người Italy tái xuất xứ sương mù, Tottenham vẫn không cho thấy dấu hiệu hồi sinh. Thay vào đó, họ tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng cả về phong độ lẫn tinh thần.

Trước Sunderland, Spurs có thời điểm nhìn thấy hy vọng. Ở hiệp một, Kolo Muani ngã trong vùng cấm sau một pha va chạm, và trọng tài ban đầu chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, quyết định bị hủy bỏ, dập tắt cơ hội vượt lên của đội khách.

Bước ngoặt đến ở hiệp hai theo cách nghiệt ngã. Cú dứt điểm của Nordi Mukiele không quá nguy hiểm, nhưng bóng lại đập trúng chân Micky van de Ven đổi hướng, khiến thủ thành Tottenham hoàn toàn bất lực. Bàn thua phản lưới như một lát cắt điển hình cho vận đen đang bủa vây đội bóng này.

HLV Roberto De Zerbi tái xuất Premier League bằng một thất bại.

Không dừng lại ở đó, Tottenham còn tổn thất lực lượng nghiêm trọng. Trung vệ trụ cột Cristian Romero phải rời sân trong nước mắt sau pha va chạm mạnh với Antonin Kinsky. Hình ảnh hậu vệ người Argentina bật khóc là minh chứng rõ ràng cho áp lực và sự bế tắc đang đè nặng lên toàn đội.

Dù được bù giờ tới 11 phút, Tottenham vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Những pha lên bóng thiếu sắc bén, những quyết định vội vàng ở thời điểm then chốt khiến họ không thể xoay chuyển cục diện.

Với lịch thi đấu còn lại đầy chông gai, khi phải chạm trán Aston Villa, Brighton, Chelsea hay Everton, nguy cơ xuống hạng không còn là lời cảnh báo xa xôi. Nó đã trở thành thực tế hiển hiện với Tottenham, đội bóng đang trượt dài không phanh trong một mùa giải thảm họa.