Aston Villa sảy chân, trao 'món quà' cho MU

Tối 12/4, Aston Villa gây thất vọng khi chỉ có được trận hòa 1-1 trước Nottingham Forest thuộc vòng 32 Premier League.

Villa bỏ lỡ cơ hội vượt MU.

Trận hòa 1-1 trên sân City Ground giữa Nottingham Forest và Aston Villa phản ánh thế trận giằng co, đồng thời tác động trực tiếp tới cuộc đua giành vé dự Champions League khi MU là đội được hưởng lợi.

Aston Villa gặp tổn thất ngay trước giờ bóng lăn khi thủ thành Emiliano Martinez rút lui, buộc Marco Bizot vào sân thay thế. Dù vậy, người gác đền này nhanh chóng chứng tỏ giá trị với pha cứu thua trước cú sút của Neco Williams.

Bước ngoặt đến ở phút 23 khi Morgan Rogers căng ngang nguy hiểm, buộc hậu vệ Murillo lóng ngóng phản lưới nhà, đưa Aston Villa vượt lên. Đội khách sau đó tiếp tục tạo sức ép. Đáng chú ý, Ollie Watkins suýt ghi bàn khi dứt điểm dội xà ngang.

Tuy nhiên, Nottingham Forest không mất nhiều thời gian để đáp trả. Phút 38, Callum Hudson-Odoi kiến tạo để Williams tung cú sút một chạm gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Hiệp hai chứng kiến thế trận đôi công hấp dẫn. Cả hai đội liên tục tạo cơ hội nhưng đều thiếu đi sự chính xác trong những tình huống quyết định. Thủ môn hai bên, Bizot và Matz Sels, lần lượt có những pha cứu thua quan trọng để giữ nguyên tỷ số.

Những phút cuối, Aston Villa gia tăng sức ép nhằm tìm bàn thắng quyết định, nhưng Watkins tiếp tục vô duyên khi dứt điểm thiếu chính xác, còn cú sút táo bạo của Matty Cash cũng không thắng được Sels.

Kết quả hòa 1-1 giúp Nottingham Forest nối dài chuỗi bất bại lên 5 trận trên mọi đấu trường và hơn nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm. Trong khi đó, Aston Villa bị chặn đứng mạch thắng và lỡ cơ hội vượt mặt MU.

Sau 32 trận, Villa có 55 điểm, bằng với "Quỷ đỏ" nhưng xếp sau do kém hiệu số và đá nhiều hơn 1 trận. MU sẽ xây chắc vị trí thứ 3 và bỏ cách Villa 3 điểm nếu thắng Leeds United trên sân nhà Old Trafford vào lúc 2h sáng ngày 14/4.