Mức lương của Maguire gây ngỡ ngàng

Trái với nhiều đồn đoán trước đó, trung vệ Harry Maguire không phải giảm lương khi gia hạn hợp đồng với MU.

Maguire vẫn được MU giữ nguyên mức lương dù đã 33 tuổi.

Hôm 7/4, cầu thủ 33 tuổi đồng ý gia hạn đến năm 2027, kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Ngay sau khi thương vụ được công bố, hàng loạt nguồn tin cho rằng Maguire chấp nhận giảm mức thu nhập từ con số 190.000 bảng/tuần để tiếp tục ở lại Old Trafford.

Tuy nhiên, nhà báo Andy Mitten của The Athletic lên tiếng bác bỏ hoàn toàn thông tin này. Chia sẻ trên podcast Talk of the Devils, ông khẳng định: "Không có chuyện Maguire giảm lương. Tôi đã theo dõi câu chuyện này trong thời gian dài".

Theo Mitten, tình thế của Maguire trên thị trường chuyển nhượng thực tế thuận lợi hơn nhiều so với những gì có thể hình dung. Cựu sao Leicester City hoàn toàn có thể rời MU theo dạng chuyển nhượng tự do và nhận mức đãi ngộ cao hơn tại các bến đỗ khác.

"Cậu ấy có thể sang Thổ Nhĩ Kỳ và kiếm được nhiều tiền hơn, bởi về cơ bản đó sẽ là một thương vụ miễn phí. Các CLB ở Mỹ cũng muốn có Maguire. Do đó MU buộc phải trả mức lương đủ hấp dẫn để giữ chân cậu ấy", Mitten tiết lộ thêm.

Việc MU quyết định giữ chân Maguire đến trong bối cảnh anh tìm lại phong độ. Trung vệ người Anh trở thành lựa chọn ổn định trong hệ thống của HLV tạm quyền Michael Carrick, giúp MU xây chắc vị trí thứ 3 trên BXH Premier League.

Khi MU chi 80 triệu bảng để chiêu mộ Maguire từ Leicester năm 2019, thương vụ vấp phải nhiều hoài nghi. Mức giá kỷ lục dành cho một hậu vệ khiến "Quỷ đỏ" bị chế giễu. Tuy nhiên, sau nhiều năm gắn bó, Maguire chứng minh giá trị bằng sự bền bỉ và khả năng vượt qua khó khăn.

Dàn cầu thủ rời MU sau mùa 2025/26 MU bước vào kỳ chuyển nhượng hè với kế hoạch tái thiết mạnh mẽ, khi hàng loạt cầu thủ không còn phù hợp đứng trước khả năng rời Old Trafford.