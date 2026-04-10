Maguire nói thẳng về áp lực ở MU

Harry Maguire cho rằng không ít cầu thủ không chịu nổi áp lực tại Manchester United.

Harry Maguire lên tiếng thẳng thắn về môi trường khắc nghiệt tại Manchester United, nơi theo anh, không phải cầu thủ nào cũng đủ bản lĩnh để tồn tại.

Trung vệ 33 tuổi cho biết đã chứng kiến nhiều đồng đội gặp khó khăn khi khoác áo MU. “Tôi thấy nhiều cầu thủ đến đây và thành thật mà nói, nơi này quá lớn với họ. Áp lực, sự soi xét, mọi thứ đều rất khắc nghiệt”, Maguire chia sẻ.

Theo hậu vệ người Anh, việc bị chỉ trích là điều không thể tránh khỏi khi chơi cho một CLB lớn. Mỗi bàn thua đều kéo theo tranh luận, phân tích và đổ lỗi. “Đó là một phần của bóng đá tại đây. Không phải ai cũng chịu được điều đó”, anh nói.

Maguire thừa nhận chính anh cũng từng trải qua giai đoạn rất khó khăn. Những lời chế giễu và chỉ trích khiến bản thân rơi vào tình thế gần như không còn đường lùi. Tuy nhiên, anh chọn cách giữ thái độ bình tĩnh, không để những yếu tố bên ngoài chi phối.

“Tôi không lắng nghe những tiếng ồn xung quanh. Tôi tập trung vào công việc của mình. Đó là cách duy nhất để vượt qua”, Maguire cho biết.

Maguire trải qua nhiều điều ở MU.

Gia nhập MU năm 2019 với mức phí kỷ lục cho một hậu vệ, Maguire từng được trao băng đội trưởng dưới thời Ole Gunnar Solskjær. Tuy nhiên, phong độ sa sút khiến anh mất vị trí và bị tước băng đội trưởng khi Erik ten Hag nắm quyền. Anh cũng từng đứng trước khả năng rời CLB vào năm 2023.

Dù vậy, Maguire vẫn nỗ lực trở lại. Anh đã có 266 lần ra sân cho MU, cùng đội bóng giành FA Cup và Carabao Cup. Mới đây, trung vệ này gia hạn hợp đồng thêm một năm, kèm điều khoản gia hạn tiếp.

Ở thời điểm hiện tại, Maguire đang dần lấy lại vị trí trong đội hình, góp phần giúp MU cải thiện thứ hạng và cạnh tranh suất dự Champions League. Anh tin rằng đội bóng đang đi đúng hướng.

“Mùa tới, nếu mọi thứ tích cực và chúng tôi tuyển mộ tốt, không có giới hạn cho những gì MU có thể đạt được. Chúng tôi phải cạnh tranh các danh hiệu lớn”, Maguire khẳng định.

Bên cạnh đó, trung vệ người Anh cũng đặt mục tiêu góp mặt tại World Cup sắp tới. Anh vừa được triệu tập trở lại đội tuyển sau thời gian dài vắng mặt, dù vẫn phải cạnh tranh với nhiều cái tên khác ở vị trí trung vệ.

“Tôi rất muốn góp mặt, dù ở bất kỳ vai trò nào. Tôi tin mình vẫn có thể đóng góp”, Maguire nói.

Những chia sẻ của Maguire cho thấy một góc nhìn rõ ràng về áp lực tại Old Trafford, nơi không chỉ đòi hỏi năng lực chuyên môn, mà còn thử thách bản lĩnh của mỗi cầu thủ.