Maguire nguy cơ bị loại khỏi tuyển Anh

Dù gây ấn tượng trước Uruguay, Harry Maguire chưa thể chen chân vào nhóm trung vệ ưu tiên dưới thời Thomas Tuchel.

Maguire không phải là cái tên ưu tiên ở tuyển Anh.

Harry Maguire có trận đấu tròn vai khi tuyển Anh hòa Uruguay 1-1 tại Wembley hôm 28/3. Trung vệ thuộc biên chế MU được bầu chọn hay nhất trận, cho thấy khả năng phòng ngự chắc chắn và xử lý bóng điềm tĩnh. Tuy nhiên, màn trình diễn đó không đủ để thay đổi cái nhìn của HLV Thomas Tuchel.

Chia sẻ với ESPN, nhà cầm quân người Đức khẳng định: "Quan điểm của tôi không thay đổi. Trong đội hình hiện tại, có những cầu thủ sở hữu phẩm chất nổi trội và xứng đáng được đá chính hơn. Việc Ezri Konsa và Marc Guehi được ưu tiên không phải là điều bí mật. Bên cạnh đó, tôi cũng đánh giá Trevoh Chalobah nhỉnh hơn đôi chút nhờ khả năng di chuyển linh hoạt".

Ngoài ra, John Stones nếu đạt thể trạng tốt vẫn là lựa chọn gần như mặc định. Điều đó đẩy Maguire xuống thứ 5 trong cuộc cạnh tranh. Tuchel thẳng thắn cho biết nếu phải chốt danh sách World Cup 2026 ngay lúc này, Maguire có thể góp mặt, nhưng chỉ trong bối cảnh đội tuyển gặp nhiều ca chấn thương. Khi lực lượng đầy đủ, cơ hội của trung vệ 33 tuổi là không rõ ràng.

Maguire chưa chắc suất ở tuyển Anh.

Dù vậy, Tuchel không phủ nhận giá trị của Maguire. Ông đánh giá cao khả năng không chiến, sự điềm tĩnh khi cầm bóng và vai trò trong các tình huống cố định. Đây là những yếu tố có thể trở nên quan trọng ở các trận đấu loại trực tiếp, nơi sự khác biệt thường đến từ chi tiết nhỏ.

Trường hợp của Stones lại nhận được sự tin tưởng đặc biệt. Dù ít ra sân cho Man City và đang gặp vấn đề về bắp chân, trung vệ này vẫn luôn nằm trong kế hoạch. Tuchel nhấn mạnh kinh nghiệm, tư duy chiến thuật và cá tính thi đấu của Stones là điều khó thay thế.

Thông điệp từ HLV tuyển Anh phản ánh Maguire làm tốt nhiệm vụ, nhưng vị trí chưa được đảm bảo. Trong cuộc đua đến World Cup 2026, trung vệ của MU cần thêm những màn trình diễn thuyết phục, hoặc chờ cơ hội từ biến động lực lượng.

