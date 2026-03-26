Maguire: 'Tôi từng nghĩ mình hết cửa ở tuyển Anh'

Harry Maguire thừa nhận từng nghĩ sự nghiệp ở tuyển Anh đã khép lại, trước khi nhận cuộc gọi khiến mẹ anh bật khóc vì xúc động.

Maguire đang tập trung cùng tuyển Anh.

Harry Maguire vừa trở lại đội tuyển Anh sau thời gian dài vắng mặt, và trung vệ của Manchester United không giấu được cảm xúc khi nhớ lại hành trình đầy nghi ngờ của mình.

Cầu thủ 33 tuổi có lần triệu tập đầu tiên dưới thời HLV Thomas Tuchel, với cơ hội ra sân ở trận giao hữu gặp Uruguay tại Wembley. Trước đó, lần gần nhất anh khoác áo "Tam sư" là từ tháng 9/2024.

Maguire thừa nhận đã có lúc tin rằng cánh cửa đội tuyển đã đóng lại. “Có thời điểm tôi nghĩ vậy, đặc biệt là cuối mùa trước khi không được gọi lên. Khi bạn từng là trụ cột nhiều năm, việc bị gạt ra khiến mọi thứ trở nên khó chấp nhận”, anh nói.

Trong ba đợt tập trung gần nhất, Maguire không đạt thể trạng tốt và cũng không thường xuyên thi đấu cho Manchester United. Chính điều đó khiến anh cảm nhận rõ ràng nguy cơ bị loại khỏi kế hoạch dài hạn.

Khoảnh khắc nhận tin trở lại trở nên đặc biệt hơn với gia đình trung vệ này. “Tôi gọi điện về nhà. Mẹ tôi đang đi du lịch và bà đã khóc”, Maguire chia sẻ.

Anh khẳng định ở tuổi 33, mục tiêu không còn là bản thân mà là đóng góp cho tập thể. “Dù chỉ chơi một phút hay đá mọi trận ở World Cup, tôi sẽ làm tất cả vì đội tuyển”, Maguire nói.

Sau khi lỡ EURO 2024 vì chấn thương, Maguire tiếp tục bị gạt khỏi đội hình trong giai đoạn tuyển Anh thắng cả 8 trận vòng loại World Cup 2026 mà không thủng lưới. Điều đó càng khiến sự trở lại lần này mang ý nghĩa lớn.

Ở cấp CLB, hợp đồng của anh với Manchester United sẽ hết hạn vào tháng 6. Maguire cho biết đôi bên đang hướng tới một thỏa thuận sớm, nhưng nhấn mạnh anh chỉ muốn ở lại nếu còn giữ vai trò quan trọng trong đội hình.