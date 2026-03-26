Carrick 'hồi sinh' sự nghiệp của Maguire

Sự thay đổi chiến thuật của HLV Michael Carrick tại Manchester United đang giúp trung vệ Harry Maguire vực dậy sự nghiệp.

Carrick vực dậy sự nghiệp của Maguire. Ảnh: Reuters.

Trước khi Carrick tiếp quản vai trò HLV tạm quyền tại Old Trafford, Maguire gần như đánh mất cơ hội ra sân dưới thời Ruben Amorim, thậm chí bị đe dọa cơ hội dự World Cup 2026.

Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến khi Carrick xuất hiện và quyết định từ bỏ hệ thống ba trung vệ vốn được người tiền nhiệm theo đuổi. Sự thay đổi sang sơ đồ bốn hậu vệ không chỉ giúp MU cải thiện lối chơi mà còn phát huy tối đa điểm mạnh của Maguire.

Trung vệ 33 tuổi thừa nhận cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi thi đấu trong hệ thống bốn hậu vệ, nơi anh có thể chủ động tranh chấp, dâng cao và áp sát đối phương. Theo Maguire, vai trò trung tâm trong hàng thủ ba người thường khiến anh phải chơi thận trọng hơn, giống một “libero”, điều không phù hợp với phong cách thiên về tranh chấp trực diện của mình.

“Những năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi đều gắn liền với sơ đồ bốn hậu vệ”, Maguire chia sẻ. Anh cũng cho biết dù từng thi đấu trong hàng thủ năm người dưới thời Gareth Southgate, những màn trình diễn đó không phản ánh đúng khả năng của bản thân.

Sự điều chỉnh chiến thuật của Carrick nhanh chóng mang lại hiệu quả rõ rệt. MU giành chiến thắng ấn tượng trước Arsenal và Man City, qua đó tạo cú hích lớn về tinh thần. Từ vị trí thứ 15 mùa trước dưới thời Amorim, “Quỷ đỏ” hiện đã vươn lên đứng thứ ba trên bảng xếp hạng.

Maguire cũng đánh giá cao năng lực của Carrick, đặc biệt là khả năng giao tiếp và tư duy chiến thuật. Sự hỗ trợ từ các trợ lý giàu kinh nghiệm như Steve Holland hay đồng đội cũ Jonny Evans góp phần giúp quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ.

Việc góp mặt trong đợt tập trung tháng này của tuyển Anh giúp Maguire rộng cửa dự World Cup 2026. Anh từng góp mặt trong đội hình “Tam sư” ở hai kỳ gần nhất vào các năm 2018 và 2022.

