Viễn cảnh 11 đội Premier League dự cúp châu Âu

Theo The Athletic, Premier League có thể chứng kiến 11 đội bóng góp mặt ở đấu trường châu lục mùa giải 2026/27.

Premier League có thể thiết lập kỷ lục mới về số đội dự cúp châu Âu.

Mùa giải năm nay, Ngoại hạng Anh lập cột mốc ấn tượng với 9 đại diện góp mặt ở các cúp châu Âu. Tuy nhiên, con số này hoàn toàn có thể được đẩy lên mức kỷ lục mới với 11 đội ở mùa 2026/27, nếu hàng loạt điều kiện đặc biệt cùng lúc xảy ra.

Cơ sở đến từ việc Champions League mở rộng quy mô thành 36 đội, kèm suất thưởng "Hiệu suất châu Âu" dành cho các giải đấu có thành tích tốt nhất. Với phong độ ổn định của các đại diện, bóng đá Anh đang nắm lợi thế lớn để tiếp tục được cộng thêm suất.

Nếu kịch bản thuận lợi xảy ra, 5 đội dẫn đầu Premier League sẽ giành vé trực tiếp dự Champions League. Hai suất dự Europa League thuộc về đội xếp sau nhóm này và nhà vô địch FA Cup. Tuy nhiên, nếu đội vô địch FA Cup đã nằm trong nhóm dự cúp châu Âu, tấm vé sẽ được chuyển xuống đội xếp hạng kế tiếp.

Tương tự, chức vô địch League Cup của Man City khả năng sẽ không ảnh hưởng đến suất dự Europa Conference League, bởi họ gần như chắc chắn nằm trong top 5. Khi đó, suất này sẽ được đẩy xuống cho đội xếp thấp hơn, hiện là Everton.

Bóng đá Anh có thể chứng kiến 11 đội dự cúp châu Âu mùa tới.

Tuy nhiên, chuỗi hiệu ứng domino có thể đẩy mọi thứ đi xa hơn. Nếu Nottingham Forest vô địch Europa League, họ sẽ mang về thêm một suất Champions League. Tương tự, Crystal Palace có thể góp mặt ở Europa League nếu đăng quang Conference League.

Đỉnh điểm là kịch bản Liverpool vô địch Champions League và Aston Villa đăng quang Europa League nhưng đều nằm ngoài top 5 Premier League. Khi đó, Ngoại hạng Anh sẽ có tới 7 đại diện dự Champions League, gồm top 5 cùng 2 nhà vô địch châu Âu.

Song song đó, 3 suất Europa League sẽ thuộc về đội xếp thứ 8, nhà vô địch FA Cup (hoặc đội xếp hạng 9) và Crystal Palace với tư cách nhà vô địch Conference League. Suất còn lại tại Conference League sẽ dành cho đội đứng thứ 10.

Dù khả năng xảy ra không cao, kịch bản trên vẫn đủ biến cuộc đua tại Ngoại hạng Anh mùa này trở nên kịch tính và khó lường. Cánh cửa dự cúp châu Âu hiện mở rộng cho gần như toàn bộ các đội ở giải đấu.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD