Bến đỗ ưa thích của Casemiro sau MU

Casemiro cân nhắc sang Mỹ thi đấu khi Inter Miami bắt đầu tiếp cận, trong bối cảnh anh chuẩn bị chia tay Manchester United.

Casemiro là cái tên đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng hè này.

Casemiro đang trở thành cái tên đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng khi Inter Miami bước đầu thăm dò khả năng chiêu mộ tiền vệ của Manchester United. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cầu thủ người Brazil xác nhận sẽ rời Old Trafford sau mùa giải hiện tại.

Hồi tháng 1, MU quyết định không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm trong hợp đồng của Casemiro. Nguyên nhân chính đến từ mức lương khoảng 375.000 bảng mỗi tuần, con số đội bóng muốn cắt giảm để tái cấu trúc quỹ lương.

Ban đầu, LA Galaxy được xem là điểm đến tiềm năng nhất tại MLS. Tuy nhiên, Inter Miami đã nhập cuộc. Đội bóng do David Beckham đồng sở hữu đang tìm kiếm phương án thay thế Sergio Busquets trong tương lai gần.

Khả năng thương vụ xảy ra càng được chú ý khi Casemiro có chuyến nghỉ dưỡng tại Miami gần đây. Theo nguồn tin, anh chia sẻ với bạn bè rằng thích ý tưởng sinh sống và thi đấu tại đây.

Nếu cập bến Inter Miami, tiền vệ 34 tuổi có thể tái ngộ Lionel Messi, người gia hạn hợp đồng với CLB đến năm 2028.

Trở ngại lớn nhất với Inter Miami là tài chính. CLB hiện không thể đáp ứng mức lương của Casemiro do quy định trần lương và sử dụng hết ba suất cầu thủ đặc biệt. Tuy vậy, đội bóng của Beckham vẫn chưa bỏ cuộc và đang tìm cách để sắp xếp nhân sự trước khi có cuộc đàm phán chính thức.

Ngoài MLS, các đội bóng tại Saudi Arabia và châu Âu vẫn theo dõi sát tình hình. Trong khi đó, Manchester United lên kế hoạch tìm người thay thế, với những cái tên như Sandro Tonali, Elliot Anderson và Adam Wharton nằm trong danh sách cân nhắc.

Ở cấp độ CLB, Casemiro vẫn duy trì đóng góp ổn định trong mùa giải cuối cùng tại MU. Anh ghi 7 bàn sau 30 lần ra sân, trong đó có 29 trận đá chính tại Premier League. Tiền vệ người Brazil cũng đồng ý từ bỏ điều khoản gia hạn tự động trong hợp đồng.

