MU chốt 3 cái tên thay Casemiro

MU xác định rõ ưu tiên nâng cấp tuyến giữa trong bối cảnh Casemiro sẽ chia tay sân Old Trafford trong hè 2026.

3 mục tiêu chuyển nhượng của MU cho vị trí tiền vệ trung tâm.

Theo Daily Mail, "Quỷ đỏ" thành Manchester sớm chốt danh sách rút gọn cho vị trí tiền vệ trung tâm. Bộ 3 cầu thủ lọt vào tầm ngắm của MU gồm Elliot Anderson, Sandro Tonali và Adam Wharton.

Trong số này, Anderson của Nottingham Forest được đánh giá toàn diện nhất. Tiền vệ trẻ người Anh gây ấn tượng ở khả năng thu hồi bóng, nằm trong nhóm 10% cầu thủ tốt nhất Premier League. Không chỉ mạnh phòng ngự, Anderson còn nổi bật với khả năng luân chuyển bóng lên phía trước thuộc nhóm hàng đầu giải đấu.

Trong khi đó, Sandro Tonali của Newcastle United nhỉnh hơn về khả năng kéo bóng và tranh chấp, với tỷ lệ thắng tay đôi lên tới 77%. Adam Wharton của Crystal Palace cũng gây chú ý nhờ khả năng phân phối và tạo cơ hội, đặc biệt ở số đường chuyền quyết định.

Dù vậy, Anderson vẫn là cái tên tạo cân bằng tốt nhất giữa phòng ngự và phát triển bóng. Đây là yếu tố then chốt trong hệ thống mà MU hướng tới. Khả năng chuyền bóng của anh vượt trội hơn Tonali lẫn Wharton, cho thấy tiềm năng trở thành trụ cột dài hạn.

Đáng chú ý, MU được cho là sẽ không theo đuổi Bruno Guimaraes, bất chấp nhiều tin đồn trước đó. Lý do nằm ở lập trường cứng rắn từ phía Newcastle bởi đội bóng này không có ý định bán Tonali với giá rẻ.

Dù khoanh vùng mục tiêu, MU phải đối mặt với sự cạnh tranh lớn từ nhiều CLB, đặc biệt ở thương vụ Anderson. Với nhu cầu cấp thiết, mùa hè 2026 hứa hẹn sẽ là giai đoạn then chốt trong quá trình tái thiết tuyến giữa của đội chủ sân Old Trafford.

