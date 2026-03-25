MU chốt 3 cái tên thay Casemiro

  • Thứ tư, 25/3/2026 17:31 (GMT+7)
MU xác định rõ ưu tiên nâng cấp tuyến giữa trong bối cảnh Casemiro sẽ chia tay sân Old Trafford trong hè 2026.

Theo Daily Mail, "Quỷ đỏ" thành Manchester sớm chốt danh sách rút gọn cho vị trí tiền vệ trung tâm. Bộ 3 cầu thủ lọt vào tầm ngắm của MU gồm Elliot Anderson, Sandro Tonali và Adam Wharton.

Trong số này, Anderson của Nottingham Forest được đánh giá toàn diện nhất. Tiền vệ trẻ người Anh gây ấn tượng ở khả năng thu hồi bóng, nằm trong nhóm 10% cầu thủ tốt nhất Premier League. Không chỉ mạnh phòng ngự, Anderson còn nổi bật với khả năng luân chuyển bóng lên phía trước thuộc nhóm hàng đầu giải đấu.

Trong khi đó, Sandro Tonali của Newcastle United nhỉnh hơn về khả năng kéo bóng và tranh chấp, với tỷ lệ thắng tay đôi lên tới 77%. Adam Wharton của Crystal Palace cũng gây chú ý nhờ khả năng phân phối và tạo cơ hội, đặc biệt ở số đường chuyền quyết định.

Dù vậy, Anderson vẫn là cái tên tạo cân bằng tốt nhất giữa phòng ngự và phát triển bóng. Đây là yếu tố then chốt trong hệ thống mà MU hướng tới. Khả năng chuyền bóng của anh vượt trội hơn Tonali lẫn Wharton, cho thấy tiềm năng trở thành trụ cột dài hạn.

Đáng chú ý, MU được cho là sẽ không theo đuổi Bruno Guimaraes, bất chấp nhiều tin đồn trước đó. Lý do nằm ở lập trường cứng rắn từ phía Newcastle bởi đội bóng này không có ý định bán Tonali với giá rẻ.

Dù khoanh vùng mục tiêu, MU phải đối mặt với sự cạnh tranh lớn từ nhiều CLB, đặc biệt ở thương vụ Anderson. Với nhu cầu cấp thiết, mùa hè 2026 hứa hẹn sẽ là giai đoạn then chốt trong quá trình tái thiết tuyến giữa của đội chủ sân Old Trafford.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

Bước ngoặt cho dự án sân mới của MU

MU ghi nhận bước tiến quan trọng trong việc đàm phán quỹ đất với Freightliner, mở đường cho dự án sân vận động 2 tỷ bảng được khởi công.

10 giờ trước

Đội hình MU tăng giá chóng mặt

Sau đợt cập nhật giá trị thị trường mới nhất từ Transfermarkt, Manchester United trở thành một trong những đội bóng tăng trưởng mạnh mẽ nhất tại Premier League.

23 giờ trước

Vụ Guimaraes đến MU bị đặt dấu hỏi

Động thái ngắn gọn từ người đại diện của Bruno Guimaraes khiến thương vụ gia nhập MU lập tức gây bàn tán.

25:1501 hôm qua

Hiểu Phong

    Đọc tiếp

    Thoi quen cua gia dinh Messi hinh anh

    Thói quen của gia đình Messi

    29 phút trước 18:00 25/3/2026

    0

    Trong căn biệt thự tại Miami, vợ chồng Lionel Messi biến niềm đam mê xếp mô hình Lego thành một "bảo tàng" gia đình độc đáo.

    Tam biet, Salah hinh anh

    Tạm biệt, Salah

    29 phút trước 18:00 25/3/2026

    0

    Mohamed Salah chuẩn bị chia tay Liverpool sau 9 năm, để lại di sản của một biểu tượng lớn bậc nhất trong lịch sử CLB.

    Thanh dia Bernabeu bien thanh san tennis hinh anh

    Thánh địa Bernabeu biến thành sân tennis

    1 giờ trước 17:17 25/3/2026

    0

    Sân Santiago Bernabeu tạm đổi công năng để phục vụ quần vợt, khi được cải tạo thành khu tập luyện cho các tay vợt hàng đầu thuộc giải Mutua Madrid Open năm nay.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

