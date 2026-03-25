Bước ngoặt cho dự án sân mới của MU

MU ghi nhận bước tiến quan trọng trong việc đàm phán quỹ đất với Freightliner, mở đường cho dự án sân vận động 2 tỷ bảng được khởi công.

Dự án sân vận động nâng tầm MU.

Manchester United đang tiến thêm một bước quan trọng trong kế hoạch xây dựng sân vận động mới 100.000 chỗ ngồi. Theo truyền thông Anh, các cuộc đàm phán với Freightliner, nút thắt lớn nhất của dự án, bắt đầu có tín hiệu đột phá.

Sau một năm kể từ khi công bố ý tưởng tại văn phòng Foster + Partners, tiến độ dự án từng khiến nhiều người lo ngại. Tuy nhiên, diễn biến mới nhất cho thấy ban lãnh đạo CLB tin rằng họ đang đi đúng lộ trình. Hồ sơ xin cấp phép xây dựng dự kiến sẽ được nộp trong vòng 12 đến 18 tháng tới.

Vấn đề then chốt nằm ở quỹ đất xung quanh Old Trafford, đặc biệt là khu nhà ga hàng hóa phía sau sân thuộc quyền kiểm soát của Freightliner. Đây là khu vực có ý nghĩa quyết định để mở rộng không gian, tích hợp hạ tầng và đảm bảo trải nghiệm ngày thi đấu. Các cuộc thương thảo kéo dài trong nhiều tháng, nhưng hiện tại được cho là có bước tiến đáng kể.

Giám đốc phát triển sân vận động Collette Roche nhấn mạnh phần lớn tiến trình diễn ra âm thầm, nhưng hiệu quả. Bà cho biết CLB đang tiến gần hơn tới việc hoàn tất cấu trúc đất đai, yếu tố nền tảng trước khi bước vào giai đoạn thi công. "Chúng tôi muốn có vị trí tốt nhất, đủ không gian và kết nối thuận lợi để tạo ra trải nghiệm hoàn chỉnh", bà Roche nói.

Sân vận động mới dự kiến kịp hoàn thành để đăng cai trận chung kết World Cup nữ năm 2035.

Song song với đó, MU cũng ghi nhận sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư cho cả sân vận động lẫn khu phức hợp xung quanh. Những cuộc đàm phán tài chính vẫn diễn ra kín, nhưng được đánh giá tích cực.

Dự án nhận được sự hậu thuẫn từ chính quyền địa phương, với thị trưởng Andy Burnham đặt mục tiêu sân mới có thể đăng cai chung kết World Cup nữ 2035. Tập đoàn phát triển do Seb Coe đứng đầu cũng đóng vai trò then chốt trong việc điều phối quy hoạch và hạ tầng.

Theo kế hoạch, quá trình xây dựng sẽ kéo dài 4-5 năm, sau 1-2 năm chuẩn bị. Điều đó đồng nghĩa mốc hoàn thành sớm nhất khó trước năm 2030, nhưng mục tiêu 2035 vẫn nằm trong tầm tay.

MU không chỉ hướng tới một sân vận động hiện đại, mà còn muốn giữ lại "linh hồn" Old Trafford. Nếu nút thắt Freightliner thực sự được tháo gỡ, dự án trị giá 2 tỷ bảng này sẽ bước vào giai đoạn quyết định.

