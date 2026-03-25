Con trai Rooney vô địch cùng đội trẻ MU

  • Thứ tư, 25/3/2026 20:49 (GMT+7)
Gia đình Wayne Rooney có khoảnh khắc đáng nhớ khi cậu con trai Kai Rooney gặt hái thành công trong màu áo đội U16 MU.

Ở tuổi 16, Kai góp công giúp U16 MU vô địch Premier League Shield sau chiến thắng 2-0 trước Burnley trong trận chung kết tối 25/3 (giờ Hà Nội). Đáng chú ý, Rooney có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington để cổ vũ con trai. Sau khi nâng cúp, Kai chụp ảnh kỷ niệm cùng bố mẹ và em trai Cass.

Mùa giải năm nay chứng kiến sự tiến bộ rõ rệt của Kai. Tài năng trẻ thi đấu nổi bật ở cấp độ U16 và được trao cơ hội lên đội U18. Anh thậm chí ghi 2 bàn sau 7 lần ra sân tại các giải trẻ như U18 Premier League và FA Youth Cup. Sự trưởng thành nhanh chóng giúp Kai được CLB trao học bổng đào tạo, mở ra cơ hội ký hợp đồng chuyên nghiệp trong tương lai gần.

Kai cũng đang thi đấu cùng Jacey Carrick, con trai của HLV đội một Michael Carrick. Bộ đôi này là một phần trong thế hệ trẻ đầy triển vọng của "Quỷ đỏ", góp phần giúp các đội trẻ của CLB đạt nhiều thành tích ấn tượng ở mùa giải hiện tại.

Bên cạnh đó, Kai cũng ký hợp đồng với Triple S Sports Management. Công ty đại diện lâu năm của "Gã Shrek" cũng quản lý nhiều cầu thủ nổi tiếng như Harry Maguire và James Garner. Động thái cho thấy Kai có bước chuẩn bị quan trọng cho hành trình chuyên nghiệp.

Ở cấp độ cao hơn, đội U21 MU đang cạnh tranh chức vô địch Premier League 2, trong khi U18 lọt vào bán kết FA Youth Cup và chung kết U18 Premier League Cup. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho công tác đào tạo trẻ tại Old Trafford.

Con trai Rooney bứt tốc ghi bàn Hôm 4/3, Kai Rooney góp công vào chiến thắng 3-1 của U18 MU trước U18 West Ham để giành vé vào chung kết Premier League Cup.

Con trai Rooney bùng nổ

Hôm 21/3, Kai Rooney trở thành cái tên gây chú ý lớn tại học viện Manchester United với màn trình diễn cực kỳ bùng nổ.

10:52 22/3/2026

Quả phạt đền muộn của Havertz giúp Arsenal cầm hòa Leverkusen

Sút thành công quả phạt đền ở những phút cuối, Kai Havertz giúp Arsenal rời sân Bayer Leverkusen với kết quả 1-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 12/3.

00:15 12/3/2026

Con trai Rooney đổi đời

Kai Rooney có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp khi ký hợp đồng với công ty đại diện nổi tiếng Triple S Sports Management, đơn vị do siêu cò Paul Stretford điều hành.

16:36 10/3/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Rooney Wayne Rooney Rooney

    Alonso san sang dan dat Liverpool hinh anh

    Alonso sẵn sàng dẫn dắt Liverpool

    42 phút trước 21:01 25/3/2026

    0

    Vị trí của HLV Arne Slot lung lay dữ dội và Xabi Alonso được cho là sẵn sàng tiếp quản Liverpool sau mùa giải này.

    Cu truot dai cua Ugarte hinh anh

    Cú trượt dài của Ugarte

    2 giờ trước 20:03 25/3/2026

    0

    Từ bản hợp đồng được kỳ vọng, Manuel Ugarte trở thành cái tên gây thất vọng với những thống kê nghèo nàn và vị thế ngày càng mờ nhạt tại MU.

