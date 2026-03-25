Con trai Rooney vô địch cùng đội trẻ MU

Gia đình Wayne Rooney có khoảnh khắc đáng nhớ khi cậu con trai Kai Rooney gặt hái thành công trong màu áo đội U16 MU.

Ở tuổi 16, Kai góp công giúp U16 MU vô địch Premier League Shield sau chiến thắng 2-0 trước Burnley trong trận chung kết tối 25/3 (giờ Hà Nội). Đáng chú ý, Rooney có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington để cổ vũ con trai. Sau khi nâng cúp, Kai chụp ảnh kỷ niệm cùng bố mẹ và em trai Cass.

Mùa giải năm nay chứng kiến sự tiến bộ rõ rệt của Kai. Tài năng trẻ thi đấu nổi bật ở cấp độ U16 và được trao cơ hội lên đội U18. Anh thậm chí ghi 2 bàn sau 7 lần ra sân tại các giải trẻ như U18 Premier League và FA Youth Cup. Sự trưởng thành nhanh chóng giúp Kai được CLB trao học bổng đào tạo, mở ra cơ hội ký hợp đồng chuyên nghiệp trong tương lai gần.

Kai cũng đang thi đấu cùng Jacey Carrick, con trai của HLV đội một Michael Carrick. Bộ đôi này là một phần trong thế hệ trẻ đầy triển vọng của "Quỷ đỏ", góp phần giúp các đội trẻ của CLB đạt nhiều thành tích ấn tượng ở mùa giải hiện tại.

Bên cạnh đó, Kai cũng ký hợp đồng với Triple S Sports Management. Công ty đại diện lâu năm của "Gã Shrek" cũng quản lý nhiều cầu thủ nổi tiếng như Harry Maguire và James Garner. Động thái cho thấy Kai có bước chuẩn bị quan trọng cho hành trình chuyên nghiệp.

Ở cấp độ cao hơn, đội U21 MU đang cạnh tranh chức vô địch Premier League 2, trong khi U18 lọt vào bán kết FA Youth Cup và chung kết U18 Premier League Cup. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho công tác đào tạo trẻ tại Old Trafford.

Con trai Rooney bứt tốc ghi bàn Hôm 4/3, Kai Rooney góp công vào chiến thắng 3-1 của U18 MU trước U18 West Ham để giành vé vào chung kết Premier League Cup.