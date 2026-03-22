Con trai Rooney bùng nổ

Hôm 21/3, Kai Rooney trở thành cái tên gây chú ý lớn tại học viện Manchester United với màn trình diễn cực kỳ bùng nổ.

Con trai Rooney tỏa sáng rực rỡ.

Ở cấp độ U16, tiền đạo 16 tuổi chỉ thi đấu trong hiệp một nhưng kịp ghi 2 bàn thắng và đóng góp 2 kiến tạo, góp phần giúp đội nhà tạo lợi thế lớn trước Blackburn Rovers. Khi Kai rời sân, U16 MU đang dẫn 5-2.

Chưa dừng lại ở đó, Kai tiếp tục được đôn lên thi đấu cho đội U18 trong hiệp hai, cũng trước đối thủ Blackburn. Tại đây, tài năng trẻ tiếp tục ghi dấu ấn với pha lập công ấn định chiến thắng 3-0 cho U18 MU.

Chỉ trong một ngày, Rooney ghi 3 bàn và có 2 kiến tạo. Thống kê ấn tượng với một cầu thủ mới 16 tuổi. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 của anh ở cấp độ U18, cho thấy sự thích nghi nhanh chóng khi thi đấu vượt cấp.

Màn trình diễn chói sáng diễn ra trước sự chứng kiến trực tiếp của HLV Michael Carrick. Thực tế, cựu tiền vệ người Anh người thường xuyên theo dõi các trận đấu của học viện, qua đó đó càng tăng thêm giá trị cho những gì Kai thể hiện.

Theo tiết lộ, MU nhanh chóng đề nghị tài năng trẻ này ký hợp đồng học bổng kéo dài một năm. Đội chủ sân Old Trafford xem Kai là một trong những viên ngọc sáng giá nhất của lò đào tạo hiện tại.

Sự tiến bộ vượt bậc cùng khả năng tạo đột biến cao giúp Kai dần khẳng định mình. Con trai huyền thoại Wayne Rooney được kỳ vọng có thể nối tiếp di sản của "Gã Shrek" tại "Nhà hát của những giấc mơ".

Con trai Rooney bứt tốc ghi bàn Hôm 4/3, Kai Rooney góp công vào chiến thắng 3-1 của U18 MU trước U18 West Ham để giành vé vào chung kết Premier League Cup.

