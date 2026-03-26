Bóng đá châu Âu dậy sóng vì Silva

Các CLB tại châu Âu, châu Á, châu Mỹ đều đánh tiếng với hy vọng có được chữ ký của ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Silva được nhiều CLB lớn để mắt.

Hành trình kéo dài 9 năm của Bernardo Silva tại Manchester City chuẩn bị khép lại, đánh dấu sự chia tay của một trong những tiền vệ xuất sắc và thông minh bậc nhất Premier League trong thập kỷ qua.

Ở tuổi 31, ngôi sao người Bồ Đào Nha đứng trước bước ngoặt quan trọng của sự nghiệp, khi hàng loạt ông lớn trên thế giới sẵn sàng trải thảm đỏ để có được chữ ký của anh theo dạng chuyển nhượng tự do.

Juventus hiện là đội bóng chiếm ưu thế trong cuộc đua này khi đưa ra đề nghị hợp đồng 3 năm. “Bà đầm già” muốn tận dụng kinh nghiệm và đẳng cấp của Bernardo Silva để tái thiết đội hình, đồng thời xem anh như mảnh ghép lý tưởng cho tham vọng trở lại đỉnh cao châu Âu.

Với Silva, đây nhiều khả năng là bản hợp đồng lớn cuối cùng trước khi nghĩ đến việc trở về Benfica để khép lại sự nghiệp.

Trong khi đó, Barcelona vẫn chưa từ bỏ mục tiêu lâu dài của mình. Đội bóng xứ Catalonia tin rằng Silva có thể mang đến sự ổn định và sáng tạo cho tuyến giữa.

Tuy nhiên, rào cản tài chính khiến họ gặp bất lợi trước sức mạnh tiền bạc từ Saudi Pro League, nơi các CLB sẵn sàng đưa ra những lời đề nghị vượt xa chuẩn mực châu Âu. Galatasaray cũng nhập cuộc với một dự án đầy tham vọng tại Istanbul.

Bất ngờ nhất là Inter Miami, đội bóng muốn đưa Bernardo Silva làm đồng đội của Lionel Messi. Dù vậy, ưu tiên của tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn là tiếp tục thi đấu đỉnh cao tại Champions League thêm vài mùa giải nữa.

