Tương lai Maguire được định đoạt

Manchester United gia hạn với Harry Maguire, chấm dứt tin đồn ra đi và củng cố hàng thủ trong giai đoạn quyết định mùa giải.

Manchester United chính thức xác nhận Harry Maguire ký hợp đồng mới, khép lại những đồn đoán về khả năng trung vệ này rời CLB theo dạng tự do vào mùa hè.

Bản hợp đồng được công bố vào chiều 7/4, khi cầu thủ 33 tuổi đồng ý gia hạn đến năm 2027, kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng.

Quyết định giữ chân Maguire đến trong bối cảnh anh đang tìm lại phong độ. Kể từ khi trở lại sau chấn thương đầu năm, trung vệ người Anh trở thành lựa chọn ổn định trong hệ thống của HLV tạm quyền Michael Carrick. Anh đá chính cả 10 trận dưới thời Carrick, góp phần giúp MU chỉ thua một lần và vươn lên nhóm đầu Premier League.

Đáng chú ý, CLB đã tạo hiệu ứng truyền thông bằng đoạn video “nhá hàng” trên mạng xã hội, khi một bản hợp đồng được mang đi quanh trung tâm Carrington với phần tên để trống. Chi tiết này khiến người hâm mộ tò mò trước khi Maguire được xác nhận là cái tên tiếp theo cam kết tương lai.

Trong phát biểu sau khi gia hạn, Maguire nhấn mạnh niềm tự hào khi khoác áo MU và khẳng định mong muốn gắn bó lâu dài.

"Tôi rất vui khi được tiếp tục hành trình của mình tại CLB tuyệt vời này ít nhất là 8 mùa giải và tiếp tục thi đấu trước những người hâm mộ đặc biệt của chúng tôi để cùng nhau tạo ra thêm nhiều khoảnh khắc đáng nhớ", Maguire cho biết.

Ở một góc độ khác, hợp đồng mới của Maguire cũng giúp Carrick có thêm điểm tựa trong giai đoạn then chốt. Nhà cầm quân 44 tuổi đang gây ấn tượng khi đưa MU lên vị trí thứ 3, mở ra cơ hội lớn giành vé dự Champions League mùa tới.

Dù vậy, tương lai dài hạn của Carrick vẫn chưa được quyết định. Ban lãnh đạo MU vẫn cân nhắc giữa việc trao cơ hội chính thức cho ông hoặc tìm kiếm một HLV giàu kinh nghiệm hơn.

